أٌقوى مباريات دوري الخليج العربي في الموسم الجديد

تنطلق أولى جولات دوري الخليج العربي الإماراتي في 19 سبتمبر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن موعد بداية الموسم الكروي الجديد بالإمارات 2019-2020، والذي يبدأ ببطولة كأس الخليج العربي في 22 أغسطس المقبل.

الشارقة كان قد حسم لقبًا تاريخيًا لمسابقة دوري الخليج العربي في النسخة الماضية 2018-2019 بعد موسم قدم فيه أداءً فنيًا أكثر من رائع.

وتنطلق أولى جولات دوري الخليج العربي الإماراتي في 19 سبتمبر، ويختتم الموسم في 18 مايو عام 2020.

الموسم الجديد يبدأ يوم 15 أغسطس ، وهو الموعد المقترح من قبل الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي، قبل إجراء تعديل، وتم تعديل معسكر المنتخب الإماراتي الأولمبي قبل بطولة أمم آسيا ليبدأ بتاريخ 29 ديسمبر المقبل، لضمان مشاركة لاعبي "الأبيض" مع أنديتها في مباريات دوري الخليج العربي.

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ننتظر منكم الوصف الأفضل على هذه الصورة؟🤔



(📸: @Alhilal_FC ) pic.twitter.com/94u82RBCsh — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 2, 2019

وسيوجد اللاعبون مع أنديتهم، باستثناء الجولة الـ14 من المسابقة والمقرر إقامتها خلال يومي 23 و24 يناير 2020، حال تأهل المنتخب الأولمبي للمراحل النهائية من أمم آسيا.

دوري الخليج العربي أكبر بطولة في الإمارات، وكان أول فريق حقق اللقب الشارقة وهو البطل الأخير للدوري لموسم 2018-19، ويحمل العين الرقم القياسي بتحقيقه اللقب 13 مرة. ويتنافس أربعة عشر فريقًا في الدوري بنظام الصعود و الهبوط مع الدوري الإماراتي.

الدوري تأسس عام 1973 باسم الدوري الإماراتي لكرة القدم. وكان موسم 1973-74 هو الموسم الأول و "التجريبي" ولكن تم اعتماده رسميًا من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في عام 2001. في فبراير 2007.

وتأسست لجنة دوري المحترفين، وأصبحت الهيئة المنظمة للدوري، الذي تغيير مسماه إلى الدوري الإماراتي للمحترفين. و بدءًا من موسم 2013-14 تم تغير الاسم إلى دوري الخليج العربي الإماراتي.

تم تغيير مسمى الدوري تم اعتباره كإحياء ووفاء لـ الخلاف على اسم الخليج العربي و لكن إيران اتهمت الإمارات بالعنصرية.

الفرق المشاركة في دوري الخليج العربي موسم 2019\2020

النادي المدينة الملعب عجمان عجمان ملعب عجمان شباب الأهلي دبي دبي ملعب آل راشد العين العين ملعب هزاع بن زايد الظفرة أبوظبي ملعب حمدان بن زايد اتحاد كلباء كلباء ملعب اتحاد كلباء الجزيرة أبو ظبي ملعب محمد بن زايد النصر دبي ملعب آل مكتوم الشارقة الشارقة ملعب الشارقة الوحدة أبوظبي ملعب آل نهيان الوصل دبي ملعب زعبيل بني ياس بني ياس ملعب بني ياس حتا دبي ملعب حمدان بن راشد الفجيرة الفجيرة ملعب الفجيرة خورفكان الشارقة ملعب الفجيرة

الجولة الأولى

تبدأ منافسات دوري الخليج العربي في الموسم الجديد هادئة إلى حد ما، حيث يستهل حامل اللقب نادي الشارقة البطولة بمواجهة المتأهل حديثًا للبطولة نادي خورفكان على استاد الشارقة، وبالتأكيد تُمثل البداية دفاع قوي جدًا لكلا الفريقين.

ويُمكن القول أن مباراة فريقي النصر والوصل والتي تكون بمثابة ديربي في دبي هي المباراة الأهم والأقوى في الجولة، وتُقام المباراة بينهم على ملعب آل مكتوم استاد نادي النصر في حلته الجديد يوم 20 سبتمبر المُقبل الساعة 9:15 بتوقيت الإمارات.

الجولة الثانية

الإثارة في البطولة تبدأ سريعًا في الجولة الثانية، حين يلتقي الجارين الوحدة والجزيرة في ديربي أبو ظبي وبالتأكيد ستكون مواجهة من العيار الثقيل نظرً لحالة التنافس بين كلاهما على الصعيد المحلي، وتقام المباراة يوم 27 سبتمبر على استاد آل نهيان الساعة 9:15 بتوقيت الإمارات، المباراة الثانية التي تكون على الموعد مواجهة الوصل والعين، حيث سيخرج البنفسجي لمقابلة منافسة على ملعب زعبيل يوم 26 سبتمبر الساعة 9:15 بتوقيت الإمارات.

الجولة الثالثة

كعادة دوري الخليج العربي فهناك كل جولة مباراة من العيار الثقيل سواء كلاسيكو أو ديربي، وموعدنا هذه الجولة سيكون مع مباراة حامل اللقب نادي الشارقة أمام نادي العين والتي تُقام على ملعب الأول يوم 3 أكتوبر المُقبل الساعة 9:15، المباراة القوية الأخرى في هذه الجولة ستكون بين منتخبي الجزيرة وشباب الأهلي في أبوظبي وبالتحديد ملعب محمد بن زايد يوم 3 أكتوبر الساعة 6:30 بتوقيت الإمارات.

الجولة الرابعة

المباريات الأقوى في هذه الجولة ستكون بين نادي الشارقة والذي يخرج لملاقاة الوصل في زعبيل يوم 19 أكتوبر الساعة التاسعة، وفي نفس اليوم يلتقي فريقي الوحدة والنصر على استاد آل نهيان ملعب العنابي الساعة 6:30.

الجولة الخامسة

ديربي جديد في دبي سيجمع بين فريقي النصر وشباب الأهلي على استاد آل مكتوم يوم 25 أكتوبر المُقبل الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.

الجولة السادسة

تتواصل الإثارة في دوري الخليج العربي وتشهد المواجهة هذه المرة مباراة من العيار الثقيل بين فريقي العين والجزيرة على ملعب هزاع بن زايد يوم 1 نوفمبر الساعة 8:45 بتوقيت الإمارات.

الجولة السابعة

الجزيرة يواصل مبارياته الصعبة في دوري الخليج العربي، حيث يحتضن ملعبه هذه المرة حامل اللقب نادي الشارقة على استاد محمد بن زايد يوم 7 نوفمبر المُقبل الساعة 8:45 بتوقيت الإمارات، كما يلتقي الوحدة أمام الوصل في نفس اليوم والوقت على استاد آل نهيان.

الجولة الثامنة

يستقبل نادي العين هذه الجولة نادي النصر على ملعب هزاع بن زايد يوم 23 نوفمبر الساعة السادسة، وفي نفس الجولة يلتقي نادي شباب الأهلي على ملعبه ووسط جماهير أمام نادي الوحدة في نفس اليوم الساعة 8:45 بتوقيت الإمارات.

الجولة التاسعة

يواصل شباب الأهلي التواجد على ملعبه استاد راشد في هذه الجولة أيضًا ويلتقي هذه المرة أمام نادي الوصل الساعة 8:45 يوم 29 نوفمبر المُقبل، وتجمع المباراة القوية الثانية بين فريقي النصر والشارقة على ملعب آل مكتوم يوم 28 نوفمبر.

الجولة العاشرة

مبارزة جيدة بين فرق دبي، حيث تجمع هذه الجولة بين فريقي الوصل والجزيرة التي ستقام على استاد زعبيل يوم 7 ديسمبر الساعة 8:45 بتوقيت الإمارات.

الجولة الحادية عشر

تشهد هذه الجولة مباراة كلاسيكو الكرة الإماراتية والتي تجمع بين فريقي الوحدة والعين، حيث يحتضن استاد آل نهيان هذه المواجهة يوم 12 ديسمبر المُقبل الساعة 8:45 بتوقيت الإمارات، وبالتأكيد تبقى لهذه المواجهة حسابات خاصة نظرًا للتاريخ الطويل بين الفريقين في التنافس على البطولات المحلية.

الجولة الثانية عشر

تشهد هذه الجولة مباريات مثيرة بين أكثر من فريق، حيث يلتقي نادي العين أمام شباب الأهلي على استاد هزاع بن زايد يوم 20 ديسمبر الساعة 8:45، ويلتقي أيضًا الشارقة على أرضه ووسط جماهيره أمام نادي الوحدة يوم 19 ديسمبر، بينما يواجه نادي الجزيرة منافسه النصر على استاد محمد بن زايد يوم 19 ديسمبر الساعة السادسة بتوقيت الإمارات.

الجولة الثالثة عشر :

جولة الفضل بين الدور الأول والثاني في المسابقة، تشهد مباراة قوية بين نادي شباب الأهلي وحامل اللقب نادي الشارقة على استاد راشد يوم 28 ديسمبر الساعة 8:45 بتوقيت الإمارات.

مباريات الدور الثاني ستُقام بنفس ترتيب مباريات الدور الأول التي تم توضيحها في ملاعب الفرق الثانية، ولكن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لم يُحدد حتى الآن موعد مباريات هذا الدور ومن المنتظر أن يتم تحديد الأيام خلال الفترة المقبلة.