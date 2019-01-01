الدوري الإسباني وبوما يقدمان الكرة الجديدة للمنافسة

للمرة الأولى، تتضمن الكرة "نبضة" لاليجا الذي يعتبر أحد مميزات الهوية البصرية للمؤسسة، والذي سيبقى مندمجًا في الكرة رفقة شعار PUMA.

بعد توقيع اتفاقٍ طويل الأمد بين PUMA ولاليجا، والذي أصبحت بموجبه هذه العلامة التجارية الرياضية الراعي الرسمي للمنافسة، قدمت الشركتان اليوم الكرة الرسمية لموسم 20/2019 لجميع مباريات كرة القدم الاحترافية في لاليجا سانتاندير ولاليجا 1|2|3.

تمثّل لاليجا الترفيه والانفعال والشغف والفرجة وتعتبر أكثر من مجرد كرة للقدم، وتُعدّ الكرة هي القلب الذي يحدد إيقاع نبضات المنافسة. تريد PUMA الإشادة بهذا الشغف، ولذلك تقدّم تصميماً من آخر طراز يتضمن تكنولوجيا حصرية تم تطويرها من قِبَل هذه العلامة التجارية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تشتمل على تشكيلةٍ من الألوان اللافتة للانتباه يمكن أن تضيف رونقاً أكبر للتمريرات والمراوغات المذهلة والأهداف التي ستدخل التاريخ.

من خلال بنيةٍ مختومةٍ حراريا تتألف من 18 لوحا، تُقدم كرة لاليجا الجديدة استدارةً كاملةً تضمن مزيداً من الثبات والملمس الناعم وتقليل امتصاص الماء، في حين تتيح الألواح الأكبر تماساً أفضل مع الكرة. وتكمن أحد المستجدات في هيكلها من فئة 1mm Hi-Solid Dimple PU (San Fang)، والذي يُحسّن انسيابيتها ومقاومتها العالية للاحتكاك والاستهلاك أيضا، وهو ما يفترض مزيداً من المتانة ومستوى الأداء. تشبه بنية هذا التصميم المتقدم بنية كرة الغولف، وذلك لضمان طيرانٍ مستقيمٍ وتماسكٍ أكبر خلال القذف. علاوة على ذلك، فإن إدراج طبقة إضافية من رغوة POE يُحسّن الملمس من خلال زيادة الحساسية، وهو ما يؤدي إلى لمسةٍ ثابتةٍ وتماسكٍ أفضل عند الارتداد. إنها كرة مُتفاعلة خلال القذفات تتميز بقوةٍ متفجرة، وتضمن حجرة الهواء المطاطية التي تتوفر على صمام PAL (PUMA AIR LOCK) حجزاً ممتازاً للهواء.

فيما يخص ألوان التصميم، فقد اختارت PUMA تشكيلةً جريئةً من الدرجات اللونية الخضراء، والتي توفر إمكانيةً أكبر لرؤية الدوران والمسار وسرعة الكرة. يتعلق الأمر بلونٍ أخضر جذاب بلمعانٍ خفيفٍ على لونٍ أبيض مُندمجٍ مع لون NRGY الأحمر لشعار Puma من أجل التميّز على الأرضية المعشوشبة وخلال الطيران.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الكرة "نبضة" لاليجا الذي يعتبر أحد مميزات الهوية البصرية للمؤسسة، والذي سيبقى مندمجاً في الكرة رفقة شعار PUMA.

من أجل تقديم الكرة الجديدة، نظّمت PUMA حملة إطلاقٍ مستوحاةٍ من مزيجٍ من كرة القدم والترفيه والرقص والموسيقى يشبه تأثير دومينو تكون فيه الكرة هي العنصر المُفجّر للأحداث.

يبرز من بين العناصر المختلفة للحملة إنتاج فيديو حدّدت إيقاعه نبضات قلب اللاعبين الذين يتولون دور البطولة فيه. ويظهر كل من أوبلاك وغريزمان وأومتيتي وبارترا كاثورلا وسواريز في الفيديو رفقة موسيقى مجموعة afrotrap Afrojuice، والتي تم إعدادها خصيصاً لهذه المناسبة.

تُحدّد الكرة نبضات لاليجا، وتريد PUMA عبر هذه الكرة الوصول لقلوب اللاعبين ولقلوب جميع أنصار هذا الشغف الكبير الذي يُطلق عليه اسم كرة القدم.