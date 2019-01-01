الدوري الإسباني| غرناطة يؤمن صعوده رفقة أوساسونا

بطاقة واحدة في تصفيات المقعد الثالث..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حسم غرناطة الإسباني صعوده إلى دوري الدرجة الأولى "الليجا" بالتعادل مع مايوركا بهدف لمثله ضمن منافسات الأسبوع الحادي والأربعين لدوري الدرجة الثانية.

جاء لك بعد أن رفع رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن ملقا وألباسيتي صاحبي المركزين الثالث والرابع، ليتأهل رفقة المتصدر أوساسونا (84 نقطة).

على الناحية الأخرى ضمن ملقا وألباسيتي (71 نقطة لكل منهما) ومايوركا أيضاً (68 نقطة) مقاعدهم في الدورة الرباعية التي تقام لحسم صاحب البطاقة الثالثة.

على الناحية الأخرى يتقاتل ديبورتيفو لاكورونيا السادس (65 نقطة) وقادش السابع (64) وأوفييدو الثامن (63) على البطاقة الأخيرة لتلك التصفيات، في الجولة الأخيرة التي ستقام في الثامن من يونيو الجاري.

يذكر أن منافسات الليجا قد انتهت بهبوط كل من جيرونا وهويسكا ورايو فاليكانو.