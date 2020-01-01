كم عدد فرق الدوري الإسباني؟ وما هي طرق الوصول لدوري أبطال أوروبا؟

في هذا التقرير نتعرف سويًا على كل ما يخص الدوري الإسباني من عدد الأندية لطريقة الوصول إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والهبوط..

تُعتبر بطولة الدوري الإسباني من أهم بطولات كرة القدم حول العالم، وقد اكتسبت شعبية جارفة في العقدين الأخيرين بوجود القطبين ريال مدريد وبرشلونة، هذا إلى جانب المنافسة المستمرة والمواهب الفذّة التي تخرج سنويًا من الليجا.

لبطولة الدوري الإسباني تاريخ طويل، حيث بدأت عام 1929 وشهدت صعود وهبوط نجم أندية، لكن الثابت كان أن ريال مدريد وبرشلونة هما الأكثر شعبية ومن تمكنا من جذب الأنظار وصناعة الإنجازات التي لا يضاهيها فيها أي فرق أخرى.

ما زاد من إثارة الليجا كان وصول ليونيل ميسي إلى برشلونة وما تبعه من وصول كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد ما جعل الكلاسيكو وشعبية البطولة تصل إلى عنان السماء، ومن قبلها امتلأت بأسماء لامعة مثل يوهان كرويف وألفريدو دي ستيفانو وغيرهما من الأساطير في كل عقد من القرن العشرين.

المزيد من الفرق

لم يتوقف الأمر عند اللاعبين، بل وصل إلى المدربين، الجمهور والمدرجات والملاعب، كلها أمور تجعل لليجا طعم مختلف عن بقية الدوريات وتجعل البعض يصنف إسبانيا بصاحبة الدوري الأكبر والأهم والأكثر شعبية حول العالم.

في هذا التقرير نستعرض سويًا بعض المعلومات الهامة عن الدوري الإسباني.

كم عدد فرق الدوري الإسباني؟

في أبريل من سنة 1927، اقترح خوزيه ماريا اتشي مدير في نادي أريناس فكرة دوري وطني في إسبانيا وبعد أخذٍ ورد عن حجم الدوري ومن سيتنافس فيه، وافق الاتحاد الاسباني على العشر فرق التي ستشكل أول دوري ممتاز في 1929 وكانت تلك الفرق كل من ريال مدريد، برشلونة، أتلتيك بيلباو، ريال سوسيداد، أريناس، أتلتيكو مدريد، إسبانيول، ريال يونيون وراسينغ سانتاندير وكلهم تأهلوا على أساس كونهم فرق فائزة بكأس إسبانيا.

أخذ عدد الفرق في التصاعد على مدار التاريخ، حتى وصل في النهاية إلى 20 ناديًا يتنافسون ضمن الدوري الإسباني.

كم عدد جولات الدوري الإسباني؟

تُقام فعاليات الدوري الإسباني بإقامة 38 جولة في الموسم الواحد، بحيث يخوض كل فريق 38 مباراة مقسمة إلى 19 على أرضه و19 خارج أرضه، الفريق الأكثر تحقيقًا للنقاط يتوّج بطلًا للدوري، فيما من يحتل المراكز الثلاثة الأخيرة يهبط مباشرةً إلى الدرجة الثانية.

كم فريقًا يشارك في دوري أبطال أوروبا ممثلًا عن الدوري الإسباني؟

حتى أعوام قليلة، كان يشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا مباشرةً، بينما يشارك صاحب المركز الرابع في البطولة ولكن من الأدوار الإقصائية التمهيدية.

الآن بات يشارك أول 4 من الدوري الإسباني مباشرًة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، ويمكن أن يشارك 5 حال فوز أحد الأندية بدوري الأبطال أو الدوري الأوروبي وهو من خارج المربع الذهبي كما حدث مع إشبيلية في 2016.

كم فريقًا يشارك في الدوري الأوروبي ممثلًا عن الدوري الإسباني؟

يشارك صاحب المركز الخامس والسادس بصورة مباشرة في دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي، بينما تتاح فرصة لصاحب المركز السابع في المشاركة في حالة واحدة فقط.

من قبل كان وصيف كأس ملك إسبانيا يتأهل للدوري الأوروبي من الأدوار التمهيدية إذا ما كان البطل مشاركًا في دوري الأبطال، الآن بات لزامًا أن تحقق البطولة للمشاركة في البطولة من الأدوار التمهيدية.

أما إذا كان البطل يتواجد في مراكز دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي من ناحية الدوري، فإن صاحب المركز السابع يتأهل حينها عوضًا عنه.