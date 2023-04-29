رباعية ريال مدريد في جيرونا تضيق الخناق على برشلونة!

النادي الملكي يقلص الفارق مع المتصدر برشلونة.

حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على نظيره ألميريا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

جاء الهدف الأول بشكل مبكر عن طريق كريم بنزيما بصناعة فينيسيوس جونيور في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف الفرنسي الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة الـ 17 بصناعة رودريجو.

وأضاف بنزيما الهاتريك والهدف الثالث له ولريال مدريد في الدقيقة الـ 42 من ركلة جزاء قبل أن يقلص لازارو النتيجة بهدف في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول لصالح ألميريا.

وبتسديدة قوية للغاية سجل رودريجو الهدف الرابع في الدقيقة الـ 47 من عمر اللقاء قبل أن يتقلص الفارق من جديد بهدف ثانٍ لمصلحة ألميريا عن طريق لوكاس روبرتون.

بهذه النتيجة يضيق ريال مدريد الخناق على برشلونة في الصدارة ويصل للنقطة رقم 68 في المركز الثاني خلف النادي الكتالوني صاحب الـ 76 نقطة.