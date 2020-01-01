كيف سيكون شكل مباريات الدوري الألماني بعد العودة من إيقاف الكورونا؟

هناك إجراءات سيتم اتخاذها بالتأكيد لحماية اللاعبين من فيروس كورونا بعد عودة مباريات الدوري الألماني في 16 مايو 2020، فما هي هذه الإجراءات؟

تعود كرة القدم من جديد في الدوري الألماني يوم السبت 16 مايو 2020، لكنها ستعود كما لم نعرفها من قبل.

توقف البوندسليجا بعد تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي، وكانت آخر مباراة لعبت في البطولة بين ماينز وفورتونا ديسلدورف في أوبل أرينا بتاريخ 8 مارس 2020 في الجولة 25 من الدوري.

كان التوقف لأجل غير مسمى، وتغير خلال شهرين فقط كل شيء في العالم وبالتأكيد في كرة القدم، وهناك مجموعة من القرارات التي اتخذت في جميع المجالات لضمان الشلامة وعدم الإصابة بالكورونا.

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بحسب الخطة الموضوعة ستلعب مباريات الجولة 27 في الفترة بين 22 و24 مايو 2020، وستتواصل المباريات حتى ينتهي الدوري الألماني بحسب الخطة الموضوعة في 27 يونيو 2020، لكن لم يتم تحديد مواعيد المباريات حتى الآن.

فكيف سيكون شكل مباريات البوندسليجا بعد العودة؟ جول يجيبعن هذا السؤال.

جدول مباريات الدوري الألماني بعد العودة والقنوات الناقلة

كيف سيكون شكل مباريات الدوري الألماني بعد العودة؟

سيتغير شكل مباريات كرة القدم مع عودتها في جميع الدوريات، لا سيما الدوري الألماني الذي سيمثل ضربة البداية لعودة الساحرة المستديرة.

كان من المقرر عودة البوندسليجا في 9 مايو، لكن تأجلت أسبوع بعد رفض الحكومة الألمانية المعاد الأول الذي اقترح، وستبدأ في 16 مايو.

مباريات الدوري الألماني بدون جمهور

لطالما كان أفضل شيء في الكرة أو أي رياضة هو الجمهور، ويتمتع الجمهور الألماني بنكهة خاصة وهو محب ومشجع بعصبية وبقوة، وهو واحد من أهم عناصر اللعبة إن لم يكن الأهم.

ستعود مباريات الدوريي الألماني بدون اللاعب رقم 12 كما يسمي البعض الجمهور، وستكون المدرجات خاوية بعد سماح الحكومة الألمانية بذلك.

وقالت أنجيلا ميركل إن المباريات خلف الأبواب المغلقة يجب أن تتم "بموجب القواعد المعتمدة والمختبرة"، ويمكن لرابطة الدوري الألماني والأندية تحديد موعد استئناف المباريات خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو.

جدير بالذكر أن العدد الذي سيسمح له التواجد في الملعب لن يتجاوز 300 فرد، وهذا العدد يشمل الأجهزة الفنية والأمن والمسؤولين عن الملعب وغير ذلك.

سلوك اللاعبين في الملعب

من قواعد السلامة المهمة لفيروس كورونا هي عدم التلامس وترك مسافة آمنة بينك وبين أي إنسان آخر، وهو ما قد يبدو مستحيلاً في كرة القدم، فاللاعبون دائمًا في احتكاك وصراع بدني للفوز بالكرة.

بالطبع لن يدخل أي لاعب إلى أرضية الملعب إلا بعد التأكد من خلوه من الفيروس، لكن سيتم التأكيد على بعض السلوكيات التي لم يعد بمقدوره فعلها.

أول هذه السلوكيات التي ستودعها الملاعب هي البصق على الأرض سواءً بعد المضمضة بالماء أو لا، فمن المعروف أن فيروس كورونا ينتقل من خلال اللعاب.

السلوك الثاني هو تشابك اللاعبين واحتضان بعضهم البعض بعد تسجيل الأهداف، وهو ما قد يسبب انتقال العدوى للتقارب واختراق المسافة الآمنة.

تقنية حكم الفيديو VAR

قد يستغرب البعض من إمكانية تعطيل تقنية VAR في الدوري الألماني مع عودته بسبب فيروس كورونا، فما علاقتها بنقل العدوى.

بدايةً يجب أن تعلم أنه لا توجد أي معلومة تقول أن البوندسليجا يعود من دون تقنية الفيديو، لكن أصبح متاحًا له العودة بدونها أو تعطيلها إذا اقتضى الأمر.

ما هي الـVAR؟

السبب في إمكانية تعطيل الفار هو منع التكدس في غرفة الفيديو، والتي يتواجد بها 3 حكام بالإضافة إلى فريق المونتاج الذي يقوم بتشغيل الإعادات، وهو ما قد يتسبب في نقل العدوى بفيروس كورونا إذا حمله أحدهم.