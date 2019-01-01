الدنيا دوارة - حينما احتاج مانشستر سيتي الفوز بالديربي للنجاة من الهبوط

كيف تبدل الحال في ديربي مانشستر خلال أقل من 20 عامًا؟

يحل نادي مانشستر يونايتد ضيفاً على جاره سيتي مساء غداً، السبت، في لقاء هام بالجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي على ملعب "الاتحاد".

المواجهة تمثل أهمية كبيرة لكل منهما، حيث يطمح سيتي في مواصلة الاقتراب من ليفربول المتصدر، بينما يسعى يونايتد للحاق بسباق الأربعة الكبار.

ورغم أنّ مانشستر سيتي يبحث عن الفوز للصدارة وربما التتويج لاحقًا ببطولة الدوري الإنجليزي، فإنّه في موسم 2000-2001 كان الأمر مختلفًا تمامًا ولقاء الديربي كان يشهد طموحات أخرى للسيتزنز.

في الجولة 35 من البريميرليج وتحديدًا في يوم 21 أبريل 2001، استضاف ملعب "أولد ترافورد" الديربي بين المتصدر مانشستر يونايتد وصاحب المركز قبل الأخير مانشستر سيتي.

أحلام السيتزنز في البقاء بالدوري كانت قائمة ولكنّه لم يكن يمتلك رفاهية إهدار أي نقطة، إذ كان يمتلك 30 نقطة بفارق 5 نقاط عن المنطقة الآمنة.

أما مانشستر يونايتد فكان قد حسم الدوري الإنجليزي بالفعل بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه والمباراة بالنسبة له تحصيل حاصل.

"علينا أن نكون واقعيين بعض الشيء كمشجعين لمانشستر يونايتد

فرصتنا ليست جيدة في منافسة ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الموسم المقبل" 🤷‍♂️



🗣️ أولي جونار سولشاير pic.twitter.com/q9Ol2Pnrvw — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 24, 2019

وفي الديربي، وبعد مرور 71 دقيقة، حصل الشياطين الحمر على ركلة جزاء حولها تيدي شيرنجهام إلى أول أهداف المباراة ولكن ستيف هوايي نجح في تعديل النتيجة قبل 6 دقائق من النهاية.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله لتتعقد أمور السيتزنز في التأهل؛ فرغم فوزه بعد ذلك على وست هام بهدف نظيف لكنّه خسر من إيبسويتش وتشيلسي لينهي الموسم في المركز الـ 18 برصيد 34 نقطة ويهبط لدوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي استمر موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية ونجح في العودة إلى البريميرليج في موسم 2002-2003 ثم حقق أول ألقابه في 2011-2012 تحت قيادة روبرت مانشيني.