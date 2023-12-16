الدلاك للاتحاد: لا تقارن نفسك بالهلال.. ستسقط وتفجع وتتحسر وتندم!

لا تحاول التسلق للوصول إلى مكانته!

SHAHID

بعث الإعلامي الرياضي خالد الدلاك برسالة غير مباشرة إلى نادي اتحاد جدة، بعد توديعه كأس العالم للأندية التي تحتضنها السعودية حاليا.

وخسر الاتحاد أمام الأهلي المصري (1-3) أمس الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بربع نهائي المونديال.

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وتأهل المارد الأحمر إلى نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخه، ليضرب موعدا مع فلومينينسي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية).

وقال الدلاك، في تغريدة عبر حسابه على منصة X: "لا تقارن نفسك بالهلال، لا تتطلع لتحقيق إنجازات مثل إنجازاته، لا تحاول التسلق للوصول إلى مكانته، إن حاولت ستسقط وتفجع وتتحسر وتندم!".

جدير بالذكر أن الهلال أهدى السعودية الميدالية الفضية في مونديال الأندية 2022 بالمغرب، حيث وصل إلى المباراة النهائية بالفوز على فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي، قبل أن يخسر أمام ريال مدريد.

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