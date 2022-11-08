الدفاع الأول عن نفسه .. ميندي: لست براد بيت النساء اقتربن مني بسبب كرة القدم!

تحدث الفرنسي بنجامين ميندي للمرة الأولى في المحاكمة للدفاع عن نفسه ضد القضايا الجنسية المتهم فيها.

دافع الفرنسي بنجامين ميندي مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، المتهم بارتكاب سبع جرائم اغتصاب واعتداء جنسي ومحاولة اغتصاب، عن نفسه للمرة الأولى في المحاكمة التي تُعقد في مدينة تشيستر الإنجليزية.

المدافع الفرنسي أشار إلى أنه يعرف أنه لا يشبه الممثل الأمريكي براد بيت، لكن في نفس الوقت كان من السهل بالنسبة له التقرب من النساء بسبب وضعه كلاعب كرة القدم، وأن ذلك حدث له منذ أن كان عمره 18 عامًا.

وقال بنجامين ميندي في أول بيان له في المحاكمة للدفاع عن نفسه ضد تهم الاغتصاب، والذي نقلته صحيفة "جارديان" الإنجليزية: "أعرف أنني لست براد بيت، لكن النساء اقتربن مني، ليس بسبب مظهري، ولكن بسبب كرة القدم".

واعترف ميندي أنه منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي في 2017، فإن اقتراب النساء منه للتعرف عليه زاد بمقدار عشرة أضعاف.

ميندي في الوقت نفسه نفى أن يكون قد مارس الجنس مع أي سيدة بغير رضاها، وأنه كان سيقبل ذلك ويتوقف على الفور، واعترف بموقفه "غير المحترم" تجاه النساء وتأسف على الحفلات التي نظمها في قصره بصورة متكررة لنسيان مشاكله مع الإصابات.

وفي ختام بيانه، أكد ميندي أنه غير مذنب في كل الجرائم الجنسية الموجهة ضده، ودافع ميندي عن أن العلاقات الجنسية التي اتهم بسببها بالاغتصاب كانت بالتراضي، ودفع بأنه غير مذنب في سبع تهم بالاغتصاب، واحدة تتعلق بمحاولة اغتصاب وواحدة اعتداء جنسي.