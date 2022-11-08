الدعيع يروي قصة "طعن" نور للجابر في كأس العالم 2002

المنتخب السعودي تعرض لإشاعات كثيرة خلال تواجده في كوريا واليابان

استعاد محمد الدعيع حارس المرمى الأسطوري في كرة القدم السعودية ذكريات مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم كوريا الجنوبية واليابان 2002، والتي خسر خلالها الفريق مباراته الافتتاحية أمام ألمانيا 8-0.

حارس مرمى الطائي والهلال السابق أوضح أن الكثير من الظروف الصعبة وكذلك الإشاعات المغرضة لاحقت المنتخب خلال تلك النسخة من كأس العالم، وأبرزها إشاعة طعن نجم وسط الاتحاد، محمد نور، لمهاجم الهلال المخضرم سامي الجابر.

الدعيع اتهم الإعلام بنشر تلك الإشاعات خاصة المراسلين المتواجدين مع بعثة الأخضر، وكشف تفاصيل الواقعة قائلًا "بدأت الإشاعات تلاحق المنتخب بعد الخسارة أمام ألمانيا، تحدثوا عن خلافات كبيرة بسبب مباراة نهائي الدوري بين الهلال والاتحاد، كان كلامًا خاطئًا تمامًا، اللاعبون كان كل تركيزهم على مباريات المنتخب واستعدادهم للعب في المونديال وقد نسوا مواجهة الدوري تمامًا".

وأضاف "بعد مواجهة ألمانيا مباشرة تعرض سامي الجابر لالتهاب بالزائدة الدودية، شعر بآلام شديدة فجرًا ونقلوه لمشفى قريب وهناك اكتشفوا الأمر وقرروا خضوعه لجراحة عاجلة، وخضع لها بالفعل في نفس اللحظة، علمنا بالأمر صباح اليوم التالي وذهبنا لزيارته في المشفى، قالوا الكثير من الإشاعات عن تلك الواقعة وأبرزها أن محمد نور طعن سامي الجابر".

حسين عبد الغني نجم المنتخب السعودي المعتزل أكد أن كل ما يُثار حول خلافات بين اللاعبين في معسكرات المنتخب السعودي غير صحيح أبدًا، مشيرًا إلى أن التعصب للأندية غير موجود بين اللاعبين أبدًا، وموضحًا أن الإعلام هو المتهم الرئيسي في نشر التعصب.