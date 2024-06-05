الدرع الخيرية 2024: موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

تعرف. على موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدرع الخيرية 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

دائمًا ما تمثل مباراة الدرع الخيرية افتتاحية رائعة للموسم في الدوري الإنجليزي، وتمثل فرصة لرؤية "بروقة" جيدة لما يمكن أن تقدمه كرة القدم الإنجليزية.

وتقام البطولة عادة بين بطلي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وتسبق الموسم الكروي بنحو أسبوع كما هو معتاد.

وفي الموسم الماضي، توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي بينما حاز مانشستر يونايتد لقب كأس الاتحاد، ولذلك سيكون لقاء الدرع الخيرية موعدًا لديربي مانشستراوي جديد.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدرع الخيرية 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته..

ما موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدرع الخيرية 2024؟

تقام مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدرع الخيرية 2024 يوم السبت 10 أغسطس 2024 على ملعب "ويمبلي".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الخامسة عصرًا بتوقيت السعودية ومصر، السادسة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدرع الخيرية 2024 ؟

تنقل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدرع الخيرية 2024 عبر قناة بي إن سبورتس القطرية.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد السبت 10 أغسطس 2024،

17:00 مصر والسعودية بي إن سبورتس ويمبلي

من أكثر الفرق تتويجًا بكأس الدرع الخيرية؟

تم تدشين البطولة لأول مرة في عام 1908 في نسختها الأولى، ويملك مانشستر يونايتد الرقم الأعلى فيها برصيد 21 بطولة، وفيما يلي نستعرض لكم أكثر الفرق تتويجًا بكأس الدرع الخيرية..