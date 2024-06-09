الدحيل ينعش خزائن ليفربول بصفقة إيطالية إسبانية!

الصفقة في المراحل الأخيرة

أصبح الدحيل على أعتاب إتمام صفقة التعاقد مع لويس ألبرتو، نجم لاتسيو، عقب مفاوضات معقدة مع النادي الإيطالي بالأيام الأخيرة.

وأعلن اللاعب الإسباني نيته مغادرة لاتسيو في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، وقال إنه على استعداد لفسخ عقده من أجل الرحيل، الأمر الذي رفضه رئيس النادي كلاوديو لوتيتو.

وبحسب "نيكولو شيرا"، توصل الدحيل لاتفاق مع لاتسيو مقابل 12 مليون يورو شاملة المكافآت والحوافز المتعلقة بالمشاركة، وراتب يقارب 8 مليون يورو للاعب بعقد حتى 2027.

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وطالب لاتسيو في البداية 15 مليوناً على الأقل بسبب حصول ليفربول على قيمة 25% من الصفقة بحسب الاتفاق بين الناديين في 2016 وقت انتقال الإسباني من الريدز إلى نادي العاصمة الإيطالية.

وحمل ألبرتو قمصان برشلونة ب، إشبيلية، ليفربول، وملقة، قبل أن يستقر في إيطاليا مع لاتسيو ويتألق في السنوات الثمان الماضية مع البيانكوسيليستي.