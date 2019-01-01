الدحيل يبدأ الاستعداد للعين بدون راحة

الدحيل يستعد لاستضافة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

قرر الجهاز الفني، لنادي الدحيل عدم منح لاعبي الفريق، راحة والاستعداد لمباراة العين، في دوري أبطال آسيا، بداية من اليوم.

وخسر الدحيل أمس الخميس، بهدف نظيف من الخريطيات في الجولة 21 من دوري نجوم قطر.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الامس تدريبا استشفائيا بينما ادى البدلاء تدريبهم في الملعب، استعداداً لمباراة العين المقرر إقامتها يوم الإثنين.

ويستضيف الدحيل، نظيره العين الإماراتي يوم الإثنين القادم في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وسيعمل الجهاز الفني للدحيل، في مران يوم الأحد على علاج الأخطاء التي ظهرت في الفترة الماضية، قبل مباراة الآسيوية، مع التركيز على بعض الجوانب التكتيكية التي ستظهر في مباراة العين.

🔶برج المراقبة مروان دا كوستا سجل 4⃣ أهداف بالدوري خلال عام 2019 - أكثر من أي مدافع آخر.



القيصر 💛 #الاتحاد_الباطن pic.twitter.com/yuQhdWaAvi — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 5, 2019

ويلعب الدحيل في المجموعة الثالثة للبطولة، برفقة كلاً من العين الإماراتي، والهلال السعودي، واستقلال طهران الإيراني.

الجدير بالذكر ان الدحيل يحتل المركز الثاني في مجموعته بثلاث نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يحتل العين واستقلال طهران المركزين الثالث والرابع بنقطة لكل فريق.