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دوري أبطال آسيا

رجل رائع - رجل مخيب | الدحيل × العين

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من الأفضل والأسوأ في مباراة الدحيل ضد العين في دوري أبطال آسيا؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عاد العين الإماراتي من مواجهة الدحيل القطري في الدوحة بنقطة التعادل الثمينة، بعد نهاية اللقاء الجميل والمثير بين الطرفين بالتعادل 2-2، وذلك لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

خالد عيسى يقود العين لتعادل مثير ضد الدحيل في قطر

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وتألق العديد من اللاعبين في المباراة فيما ظهر بعضهم بأداء مخيب، إليكم الرجل الرائع والمخيب للمباراة ..

رجل رائع | خالد عيسى - العين

DUHAIL AIN AFC CL

لعب العين مباراة جيدة جدًا أمام الدحيل، لكن إن كان هناك رجل له الفضل الأهم والأكبر في عودته بنقطة التعادل فهو حارس المرمى الممتاز خالد عيسى، والذي تصدى لجُل محاولات الفريق القطري الهجومية، سواء التسديدات البعيدة أو المحاولات الفردية أو التمريرات العرضية.

اللقاء شهد تألق عدد من اللاعبين أبرزهم إدملسون نجم الدحيل وجمال معروف لاعب العين، لكن حارس المرمى الإماراتي خطف لقب الرجل الرائع من الجميع لأنه كان الأكثر تأثيرًا في النتيجة النهائية وعودة فريقه بنقطة التعادل.

 رجل مخيب | كلود أمين - الدحيل

DUHAIL AIN AFC CL

أهدر كايو ركلة جزاء بعد نجاح كلود أمين حارس مرمى الدحيل في التصدي لها، لكن هذا لا يمنع أن اللاعب يتحمل مسؤولية خروج فريقه بنقطة التعادل فقط من المباراة، وبجانبه بالطبع المعز علي الذي أهدر فرصتين ثمينتين لفريقه.

كلود أمين أخطأ بخروجه المتأخر أمام بيرج في الهدف الأول، وبعدها فشل في الإمساك بالكرة العرضية السهلة ليمنح بيرج فرصة تسجيل هدف التعادل .. صحيح أنه تصدى لركلة الجزاء، لكنه كان الرجل المخيب بمسؤوليته عن الهدفين.

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