المساكني: لم نواجه السد كما يجب والأمل في التعويض بالعودة

الكلاسيكو القطري الآسيوي يحسمه التعادل الإيجابي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد التونسي يوسف المساكني؛ لاعب الدحيل القطري، أن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب خلال مواجهة السد، معربًا عن أمله في حسم التأهل بلقاء العودة.

رفاق التونسي تعادلوا أمام الزعيم بهدف لكل منهما، على ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا. (طالع تقرير المباراة)

وقال المساكني، صاحب هدف فريقه الوحيد، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء: "الحمد لله على الخروج بالتعادل، اللقاء كان صعبًا، وكونه في بداية الموسم فلم ندخله بشكل جيد، لكن لا يزال أمامنا لقاء عودة للتعويض".

وعن صعوبة لقاء الإياب كونه على ملعب السد، علق: "مثل هذه المباريات لا يهم بها الملعب، من يلعب في الأخير سيتأهل".

واختتم: "عدت للدحيل من جديد بهدف، أتمنى المزيد في القادم وأن أقدم الإضافة للفريق".

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 13 من الشهر الجاري، على ملعب جاسم بن حمد.