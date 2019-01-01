الداخلية يُوضح أسباب طلبه إلغاء الهبوط في الدوري المصري

الفريق يذكر 5 أسباب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فند عثمان الدسوقي المشرف العام على الكرة في نادي الداخلية أسباب طلبهم إلغاء الهبوط في الدوري المصري، موضحًا أن هناك 5 أسباب تجعل طلبهم مشروعًا.

وأكد الدسوقي أن هناك 16 نادٍ من أندية الدوري المصري شعروا بالظلم خلال الموسم الجاري، وقد استثنى الأهلي والزمالك، موضحًا أن تلك الأندية كتبت مذكرة سيتم عرضها على هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم فور عودته من العُمرة.

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وأضاف المسؤول في الداخلية أن الأندية تطلب إلغاء الهبوط لـ5 أسباب، وهي حسب قوله:

تغيير عدد اللاعبين في قائمة كل فريق وسط الموسم بزيادة العدد من 25 إلى 30 لاعبًا، وكذلك فتح باب الاستبدال.

تغيير عدد الحكام خلال المباريات، إذ بعض المباريات لعبت بـ3 حكام وأخرى بـ5، وكذلك تغيير جنسية الحكام ما بين المصريين والعرب والأجانب.

لعب بعض الأندية لـ3 مباريات خلال 10 أيام ثم التوقف عن اللعب لمدة شهر، مما يُسبب إرباكًا للمدير الفني.

لعب بعض الأندية على ملعبها بشكل دائم، وأخرى تلعب خارج ملعبها.

نص اللائحة على أن تُلعب الجولات الخمسة الأخيرة من البطولة في يوم وتوقيت واحد، وهو ما لم يحدث.

وأوضح الدسوقي أن كل تلك الأسباب أدت لعدم تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، مما يستدعي إلغاء الهبوط هذا الموسم.