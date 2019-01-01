الداخلية التونسية تقرر عدد جماهير النجم الساحلي ضد الزمالك

المباراة تُقام على ملعب سوسة في تونس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وافقت وزارة الداخلية التونسية على زيادة عدد جماهير النجم الساحلي لمؤازرة الفريق أمام الزمالك في موقعة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان النجم قد خسر مباراة الذهاب في مصر بهدف دون رد، وسيخوض موقعة الإياب غدًا الأحد على ملعبه سوسة بعدما تقرر تأجيل إغلاقه حتى العاشر من يونيو القادم.

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وقررت وزارة الداخلية التونسية حضور 16 ألف مشجع للمباراة، وطرحت إدارة النجم الساحلي 12 ألف تذكرة للجماهير فيما سيتواجد 4 آلاف مشجع من المشتركين.

وتلقت إدارة النادي إشعارًا يُفيد بأن ملعب سوسة سيبقى متاحًا للفريق حتى العاشر من يونيو القادم قبل غلقه رسميًا لإجراء إصلاحات قد تستغرق قرابة العامين.

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وأبدى النادي وعلى لسان المتحدث الرسمي قيس عاشور سعادته ورضاه بهذا القرار، إذ قال "نشكر كل المسؤولين عن وزارة الرياضة والتجهيز وبلدية سوسة على تفاعلهم مع النجم الساحلي وتمكينه من إنهاء الموسم على ملعبه".

وأتم عاشور بأن ذلك القرار سيمنح الفريق دفعة معنوية هائلة، سواء في البطولة القارية أو البطولتين المحليتين.