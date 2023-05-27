الخيار الأغلى وثنائي بايرن ميونخ .. برشلونة يؤمن نفسه قبل رحيل كوندي!

النادي الكتالوني مهدد بخسارة مدافعه الفرنسي

يدرس نادي برشلونة الإسباني الخطط المتاحة أمامه من أجل التعاقد مع لاعب بديل في حالة رحيل المدافع الفرنسي جول كوندي عن صفوف الفريق بالصيف.

وخرجت بعض التكهنات في الفترة الماضية عن مستقبل كوندي مع برشلونة، وسط أنباء حول عدم شعور اللاعب بالراحة في مركز الظهير الأيمن بدلًا من مركزه الأصلي كقلب دفاع.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أنه رغم نفي اللاعب رغبته في الرحيل عبر حسابه على موقع "تويتر"، إلا أن برشلونة قرر تجهيز نفسه في حالة مغادرة اللاعب المُراقب من باريس سان جيرمان وبعض أندية الدوري الإنجليزي.

وأوضحت أن برشلونة لن يتعاقد مع مدافع بنفس خصائص كوندي، بل يريد خوان فويث لاعب فياريال أو بنجامين بافارد مدافع بايرن ميونخ، بسبب سهولة الاعتماد عليهما في الدفاع وخط الوسط.

فويث يعتبر الخيار الأصعب لأن الشرط الجزائي في عقده يصل إلى 60 مليون يورو، وهو المبلغ الذي لا ينوي فياريال تخفيضه، بينما لم يتخذ بافارد أي قرار نهائي بخصوص تجديد عقده مع بايرن، ليكون الخيار الأنسب في الوقت الحالي.

ولا يمكن كذلك تجاهل جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي المُعار إلى بايرن ميونخ، حيث لا توجد هناك أي نية لدى المدرب بيب جوارديولا في الاعتماد على اللاعب، لذلك إمكانية ضمه على سبيل الإعارة مع خيار الشراء تبدو مناسبة لبرشلونة، خاصة بسبب تحمس المدافع البرتغالي لفكرة اللعب للنادي الكتالوني.