الخميس موعد إعلان إنتر التعاقد نهائيًا مع سانشيز

أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد إلى إنتر بشكل نهائي

قال جيوسيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر إن يوم الخميس المقبل سيكون موعدًا للإعلان الرسمي عن التعاقد النهائي مع أليكسيس سانشيز.

وسيؤكد النيراتزوري رسميًا الحصول على خدمات سانشيز بشكل نهائي بعد عودته من مباراة الدوري الأوروبي أمام خيتافي في ألمانيا.

ولعب النجم الدولي التشيلي موسمًا على سبيل الإعارة مع إنتر قادمًا من مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

المزيد من الفرق

ولكن مع اقتراب نهاية الموسم الحالي، تخلص مانشستر يونايتد من الراتب الباهظ للاعبه التشيلي من خلال فسخ عقده مع النادي بشكل نهائي.

وقال ماروتا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا: "الأمور انتهت ولكن بشكل غير رسمي، سنعلن الأمر رسميًا صباح الغد"

وأضاف: "اللاعب أصبح ملكًا بالكامل لإنتر، لدينا عقد معه لمدة ثلاثة مواسم، نحن نؤمن به ونثق في قدراته، يمكن أن يكون جزءًا قويًا من هذا الفريق ويسعدنا إبرام هذه الصفقة"

وتابع: "نحن جميعًا نركز بشدة على هذا المساء ومباراة الليلة في الدوري الأوروبي، وهي مباراة مهمة، لقد قال كونتي ذلك بوضوح في حديثه أمس"

سيطرة ميلان وظهور عربي.. الفريق الأسوأ في الدوري الإيطالي

يذكر أن أليكسيس سانشيز قد منعته الإصابة من المشاركة مع النيراتزوري في أغلب أوقات هذا الموسم، ولكنه تألق منذ نهاية فترة التوقف.