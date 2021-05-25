الخليفي يمنح مبابي موعدًا نهائيًا لتقرير مصيره

ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يمنح النجم الفرنسي كيليان مبابي موعدًا نهائيًا من أجل تقرير مصيره في الفريق.

كشفت تقارير صحفية اليوم عن تفاصيل جديدة في المفاوضات بين الفرنسي كيليان مبابي وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان لتجديد عقد الأخير.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الخليفي قد منح مبابي موعدًا نهائيًا من أجل تحديد مصيره مع النادي.

وطلب الخليفي من مبابي أن يوضح موقفه بحلول يوم الأول من أغسطس المقبل، موعد بطولة السوبر الفرنسي.

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وبحسب ما أكدت الصحيفة فالخليفي منح اللاعب حرية تقرير مصيره، سواء بالبقاء مع الفريق وتجديد عقده، أو الإعلان عن رحيله بعد انتهاء عقده واستكمال الموسم.

وكان مبابي قد خرج في تصريحات صحفية أكد خلالها رغبته في التواجد مع فريق يستطيع التنافس على البطولات، بالتزامن مع الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي والذي خسره باريس سان جيرمان.

وخرج بعدها ناصر الخليفي وأكد على بقاء مبابي مع الفريق، لكنه لم يوضح إذا ما كان يقصد أن اللاعب سيجدد تعاقده أم سيستكمل العقد الحالي.

جدير بالذكر أن العقد الحالي لكيليان مبابي في صفوف باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويصبح اللاعب بعد ذلك حرًا في التوقيع مجانًا لأي فريق.