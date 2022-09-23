الخليفي يحذر برشلونة: الأموال "السحرية" لن تستمر طويلًا

تحذير من رئيس رابطة الأندية الأوروبية

قام ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، بالتحذير من الطريقة التي أنفق بها برشلونة الأموال لضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مشيدًا بالتغير الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

برشلونة فاجأ الجميع خلال الميركاتو الصيفي بإنفاق مبلغ 153 مليون يورو لتدعيم فريق المدرب تشافي هيرنانديز بالموسم الجديد، رغم الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، جول كوندي وغيرهم جاءوا إلى برشلونة في الصيف، بفضل الروافع الاقتصادية، ببيع بعض الأصول لفترة مؤقتة مقابل ضخ الأموال بشكل فوري.

وقال الخليفي خلال مشاركته باجتماع رابطة الأندية الأوروبية، إن التغيرات الاقتصادية الناتجة عن قرار الاتحاد الأوروبي بتعديل لوائح اللعب المالي النظيف ستؤثر بالإيجاب على الأندية.

وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة "as" الإسبانية:"تعتبر قواعد الاستدامة المالية تطورًا إيجابيًا يتحكم في قواعد الإنفاق ويشجع الاستثمار والمستثمرين الجدد لضمان استدامة كرة القدم".

وأضاف الخليفي الذي يعمل كرئيس للرابطة:"علينا أيضًا أن تكون حذرين بخصوص المستويات الخطيرة للديون وضخ رأس المال بطريقة سحرية، لأنه ليس مسارًا مستدامًا، ويجب أن نفكر فيما سيحدث على المدى الطويل وليس القصير".

وعن الاستفادة بشكل أكبر من دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر:"لقد عملت مع رابطة الأندية بشكل وثيق بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على تنسيق الشكل الجديد لدوري الأبطال في 2024 وجعل باقي المنافسات أكثر قوة".

وواصل حديثه:"ستكون هناك مباريات أكثر إثارة، المسابقات ستصبح أكثر شمولًا وسينمو دخلنا، وهذا ما شاهدناه بالفعل في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث تجاوز نمونا 150% من بيع الحقوق باللغة الإسبانية".

وفي نهاية حواره تطرق الخليفي إلى المشروع المشترك بين رابطة الأندية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتطوير اللعبة بشكل موسع حتى عام 2030.