الخليفي يبعث الرسالة الأخيرة لمبابي.. ويهاجم "باريس"

يفعلون هذا فقط لأننا عرب!

تحدث القطري ناصر الخليفي عن موقف باريس سان جيرمان من النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ بعدما دخل الفترة الحرة في عقده، على أن يرحل مجانا الصيف المقبل.

وقال الخليفي، في تصريح لـ"RMC Sport": "مبابي هو مركز المشروع، أريده أن يستمر في باريس، هذا واضح. إنه أفضل لاعب في العالم، وأفضل شيء له هو سان جيرمان. ومن وجهة نظر رياضية، قدمنا له كل شيء".

وأضاف: "تجمعني علاقة جيدة جدًا بمبابي، هو لاعب عظيم وكذلك على المستوى الشخصي، لقد اعترف بنفسه بعد مباراة الكأس أن هناك اتفاق بيننا، إنه اتفاق شرفي أكثر منه اتفاقًا موقعًا، وبالفعل لا توجد حاليًا مفاوضات معه للتجديد، هو لا يزال شابًا، عمره 25 عامًا، وبإمكانه الفوز بالكثير من الجوائز معنا ومع منتخب فرنسا".

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وأكمل: "لدينا الكثير من المباريات المهمة المقبلة، أطلب من الجميع أن يتركونا وشأننا ويتركوا كيليان وشأنه، فأنا لدي ثقة كبيرة به، هو لن يفعل أي شيء يضر النادي، فنحن عائلة واحدة".

وتطرق إلى أزمة "ملعب حديقة الأمراء" مع بلدية باريس: "لا يرغبون أن نشتري (الملعب) لأننا قطريون، بل لأننا عرب. لا أعرف حتى ما إذا كان من القانوني قول ذلك. الأمر خطير للغاية".

وتتواصل التكهنات بشأن مستقبل مبابي مؤخرا، حيث ذكرت تقارير أن "اللاعب يدرس الانتقال إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة ليفربول"، فيما ادعت أخرى "أنه حسم بالفعل اتفاقه مع ريال مدريد"، لكن مقربين من مبابي قالوا إنه "لم يتوصل بعد لاتفاق مع أي ناد".

وسجل مبابي 25 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 24 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم مع الفريق الباريسي.