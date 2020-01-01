الخليفي: لقب الدوري الفرنسي إهداء لأبطال مواجهة كورونا

نأمل أن نحتفل بالبطولة قريبًا..

أهدى ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم لكل أبطال مواجهة فيروس كورونا، متمنيًا أن يحتفل مع مشجعيه بهذا التتويج في وقت قريب بعد انقضاء غُمة هذا الوباء.

وكانت رابطة الليج آ قد نصّبت البي آس جي بطلًا للدوري هذا بعد إلغائه في أعقاب قرار رئيس الوزراء بتعليق النشاط الكروي حتى سبتمبر المقبل بسبب كورونا، كما حددت الأندية التي ستشارك في أوروبا وكذلك الأندية الهابطة للدرجة الثانية.

كتيبة توماس توخيل كانت في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 12 نقطة عن مارسيليا صاحب المرتبة الثانية بفارق مباراة أقل عن كتيبة أندريه فيلاش بواش، وقررت الرابطة أن يتم تحديد الترتيب النهائي على أساس النقاط لكل مباراة، ما كفل تنصيب باريس بطلًا للمسابقة.

المزيد من الفرق

الخليفي بعد التتويج قال في تصريحات للإعلام "نود أن نخصص ونهدي لقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم إلى موظفي الرعاية الصحية وكل الأبطال في الحياة اليومية ممن على خط المواجهة الذين كسبوا إعجابنا العميق بتضحياتهم طوال الأسابيع الماضية.".

كما أضاف "نحن نتفهم ونحترم قرارات الحكومة الفرنسية المتخذة لإنهاء البطولة، وكما أكدت الحكومة، فإن الصحة دائمًا هي الأولوية لدى الجميع.".

"أود أن أشكر اللاعبين والمدرب والأطباء وجميع موظفي النادي على عملهم الهائل، هذه الكأس تتويج لعملهم الشاق كل يوم. أود أيضًا أن أشكر كل شركائنا على ولائهم طوال الوقت وأتطلع إلى أن أكون قادرًا على الاحتفال باللقب مع كل عائلة باريس سان جيرمان عندما تسمح الظروف بذلك."

وأتم "في هذه الأوقات الصعبة آمل أن تجلب هذه الكأس القليل من السعادة والأمل لكل مشجعينا، أنا ممتن لدعمهم الثابت الذي يساعد على دفع باريس سان جيرمان للأمام دائمًا.".

الجدير بالذكر أن الخليفي في تصريحات سابقة أكد على عزم ناديه استكمال منافسات دوري أبطال أوروبا حتى لو اضطر إلى لعب مبارياته خارج الأراضي الفرنسية، في الوقت الذي أكدت فيه تقارير صحفية أن قطر ستكون أرض بي آس جي أوروبيًا.