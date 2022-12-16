الخليفي عن مستقبل ميسي: سعيد ويريد البقاء في باريس سان جيرمان

مستقبل ميسي محسوم!

تحدث ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان عن مستقبل ليونيل ميسي، حيث يثق رئيس نادي العاصمة الفرنسية من بقاء النجم الأرجنتيني في النادي الفرنسي.

باريس سان جيرمان واثق من قدرة ميسي على الأداء بمستوى عالٍ لبضعة مواسم أخرى على الرغم من أنه يقترب بالفعل من عامه ال36.

الأرجنتيني الدولي ينتهي عقده بنهاية الموسم، وتتمثل فكرة باريس في تمديد الصفقة على الأقل حتى عام 2024.

وقال رئيس النادي الباريسي لشبكة "RMC" الفرنسية: "أؤكد ألف مرة أن ليونيل ميسي سعيد للغاية في باريس سان جيرمان أعتقد أنه يريد البقاء".

وأضاف: "سنناقش بعد كأس العالم مستقبله، يمكن أن يكون ميسي بطلًا لكأس العالم يوم الأحد".

وعندما سُئل عما إذا كان باريس سان جيرمان سيبني ملعبًا جديدًا قال الخليفي: "لا نريد أن نضع 500 أو 600 مليون يورو في ملعب آخر".

وواصل: "الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو الاستاد لا نريد كسب المال من هذا الملعب، لا نريد الذهاب إلى المركز التجاري".

وأتم: "لدي الكثير من الاحترام لرئيس بلدية باريس ولدي علاقات جيدة جدًا معه، لكنني أطلب أن تحترمنا مدينة باريس أيضًا".