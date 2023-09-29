الخليفي عن التعاقد مع نجم برشلونة: أمتلك سياسة واضحة ولكن!

يعتبر نفسه أحد أشد المعجبين بقدراته

ألمح ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، إلى رغبته في التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة الإسباني.

ليفاندوفسكي قرر إنهاء رحلته الطويلة مع بايرن ميونخ، لينضم إلى برشلونة في صيف 2022 ليصبح من أهم اللاعبين بفريق المدرب تشافي هيرنانديز، وخلال حديثه مع بوابة " Meczyki" البولندية تطرق الخليفي إلى موقفه من المهاجم المخضرم.

وقال رجل الأعمال القطري خلال حديثه:"لدي سياسة واضحة وهي عدم التحدث عن اللاعبين الذين ليسوا في باريس سان جيرمان، أو الانتقالات التي ستتم أو كان من المفترض أن تتم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"ولكن الأمر ليس سرًا، ليفاندوفسكي مهاجم لا يُصدق، جميع الأندية في العالم تابعته وفكرت في وقت ما في التوقيع معه، لكنه الآن في برشلونة".

وتابع:"أنا أحترمه كثيرًا، لا يوجد الكثير من القناصين الذين يسجلون الأهداف في كل مباراة تقريبًا، إنه ماكينة أهداف ورجل عظيم، التقينا من قبل ولا يمكنني سوى الإشادة به عندما أتحدث عنه".

وفي نهاية حديثه رفض الخليفي الحديث عن الحرب مع ناديي برشلونة وريال مدريد بسبب دفاعهما عن دوري السوبر الأوروبي، حيث فتح الباب لهما في عائلة رابطة الأندية الأوروبية التي يعمل كرئيس لها.