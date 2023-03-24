الخليفي عن التجديد لميسي ومبابي وراموس: لن نرتكب أخطاء!

إدارة حكيمة.. ملف تعاقدات باريس سان جيرمان بعيون ناصر الخليفي!

تظل مسألة مستقبل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان تسيطر على عقول متابعي كرة القدم، مع اقتراب نهاية تعاقده مع الفريق الفرنسي، وبالمثل يبقى مستقبل كيليان مبابي نجم الفريق موضع تساؤل، وكذلك المدافع سيرخيو راموس.

ميسي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويأمل نادي العاصمة الفرنسية تجديد تعاقد أسطورة الكرة الأرجنتينية، بعد انضمامه إلى الفريق في صيف 2021، وينتهي عقد راموس بنهاية الموسم أيضًا، بينما مبابي يظل متبقي في عقده سنة واحدة.

ويرتبط ميسي بالانتقال للعديد من الأندية أبرزهم العودة إلى برشلونة من جديد، أو الانتقال إلى الهلال السعودي، كذلك يرتبط اسمه بكلًا من إنتر ميامي، ونيولز أولد بويز الأرجنتيني، راموس أيضًا يرتبط بنادي النصر السعودي، بينما مبابي ضمن أمنيات ريال مدريد.

وصرح ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان عن عقود ليونيل ميسي وكيليان مبابي وسيرخيو راموس في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية قائلًا: "نعمل على الاحتفاظ بها جميعًا".

وأتم: "سنقوم بتحليل ما نقوم به، وكيفية التأكد من أنه يمكننا الاستمرار لن نرتكب أخطاء".