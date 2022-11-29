الخليفي: علاقة قطر وباريس ستنتهي بعد كأس العالم؟ لم نبدأ بعد!

رئيس باريس سان جيرمان يرد على شائعات أن قطر ستنهي ارتباطها بالنادي الفرنسي بعد كأس العالم 2022.

رد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على التقارير التي خرجت مؤخرًا والتي أفادت بأن جهاز قطر للاستثمار، المملوك للإمارة الخليجية، سينهي علاقته بالعملاق الفرنسي بعد كأس العالم 2022.

الخليفي أجرى مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية رد خلالها على تلك الشائعات، مؤكدًا أنها مجرد مزحة.

وقال الخليفي: "هذا يجعلني أضحك، ولا أعرف ما إذا كان ينبغي أن أجيب على هذا السؤال، لأنها تبدو مزحة، أليس كذلك؟".

وأضاف: "نحن فقط في بداية الشراكة بين جهاز قطر للاستثمار وباريس سان جيرمان، سوف ندخل مرحلة ثانية نرى فيها نموًا مذهلًا، الأفضل لم يأت بعد".

واستحوذ جهاز قطر للاستثمار على باريس سان جيرمان في 2011، ومنذ ذلك الوقت أصبح النادي الباريسي قوة لا يُستهان بها أوروبيًا وعالميًا.