الخليفي: حققنا طلبات مبابي.. لا أعذار الآن!

العقبات تواصل الظهور أمام باريس سان جيرمان في محاولة لاستمرار كيليان مبابي.

رغم انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيًا بالنسبة إلى كيليان مبابي للاستمرار في صفوف النادي الباريسي.

ورغم محاولات باريس سان جيرمان للاستمرار بث التفاؤل بشأن تمديد عقد مبابي، إلا أن اللاعب لا يرغب في تجديد عقده، ورفض حتى الآن كافة العروض التي يقدمها له ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي.

وحسب صحيفة "as" الإسبانية فإن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي في باريس سان جيرمان، يعد أحد الأسباب التي تدفع مبابي للرحيل، بعدما انقطعت العلاقة بين الطرفين تمامًا مؤخرًا.

العلاقة المتوترة بين مبابي وليوناردو أدت إلى قيام الخليفي بتولي مسؤولية مفاوضات التجديد مع الفرنسي، ويعد رئيس النادي الباريسي الأمل الأخير لإقناع نجم منتخب فرنسا.

وحسب الصحيفة الإسبانية يبدو أن باريس سان جيرمان يخطط لعقد اجتماع جديد مع مبابي خلال الأسابيع القليلة القادمة، رغم تأكيد اللاعب على أنه يرغب في المغادرة خلال أغسطس الجاري.

وجاء توقيع باريس سان جيرمان مع ميسي ليجعل مبابي أقرب إلى الرحيل، وقد يكون وصول النجم الأرجنتيني مفتاحًا لمغادرة الفرنسي الشاب.

وحتى الآن، حسبما أكدت الصحيفة الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان لم يتلق أي عروض من أجل مبابي، حتى من ريال مدريد أكثر الأندية اهتمامًا بالحصول على خدماته.

ومن جانبه، فإن باريس سان جيرمان واثق تمامًا من قدرته على إقناع مبابي بتجديد عقده، وسيكون حازمًا معه خلال الأشهر المقبلة.

ماذا قال ناصر الخليفي عن مستقبل مبابي؟

وخلال مؤتمر تقديم ليونيل ميسي لاعبًا جديدًا في باريس سان جيرمان قال الخليفي عن مستقبل مبابي: "لا يوجد أي خيار أمام مبابي سوى البقاء معنا، أعتقد أننا نمتلك الفريق الأكثر تنافسية".

وأضاف: "الكل يعلم ما هو مستقبل مبابي، لا يزال لاعبًا في باريس سان جيرمان، وهو لاعب تنافسي للغاية ويريد الفوز، وقال بنفسه إنه يريد فريقًا تنافسيًا، لذلك لا أعذار الآن".

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