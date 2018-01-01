الخليفي يجتمع مع وكيل إيسكو في باريس

تطور جديد في ملف رحيل إيسكو عن ريال مدريد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة آس الإسبانية أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان اجتمع مؤخرًا مع باكو ألاركون والد ووكيل أعمال إيسكو نجم ريال مدريد.

ويسعى توماس توخيل المدير الفني للنادي الفرنسي لتدعيم خط وسطه خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، خاصة مع وجود إمكانية كبيرة لرحيل أدريان رابيو ولاسانا ديارا، وقد وقع اختياره على لاعب ريال مدريد.

ولا يعيش إيسكو أفضل أيامه تحت قيادة المدرب سانتياجو سولاري، إذ لا يلعب بشكل أساسي مع الريال وتتحدث الصحافة عن علاقة متوترة للغاية تجمعه بالمدرب الذي خلف جولين لوبيتيجي في تدريب الفريق.

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وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين الناديين لن تكون سهلة أبدًا، خاصة أن الريال يطلب مبلغًا كبيرًا مقابل التخلي عن إيسكو، فيما لا يستطيع باريس سان جيرمان إنفاق الكثير لتفادي مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف.

آس أضافت نقلًا عن مصادر محلية فرنسية أن بطل فرنسا يُفكر كذلك في عمر ماسكاريل لاعب وسط شالكه الذي يحق لريال مدريد استعادته حسب بند موجود في عقد انتقال اللاعب للنادي الألماني.

وأوضحت الصحيفة أن توخيل يرى مستقبلًا جيدًا للاعب صاحب الـ25 عامًا رغم أنه لم يلعب سوى 7 مباريات مع شالكه هذا الموسم.