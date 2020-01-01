الخلاف مع ريال مدريد سبب تعجيل إنتر بالإعلان عن صفقة حكيمي

تقارير صحفية إيطالية تكشف عن سبب التعجيل بالإعلان عن صفقة انضمام أشرف حكيمي لإنتر.

كشفت تقارير صحفية اليوم عن سبب إعلان نادي إنتر الإيطالي بشكل رسمي عن صفقة انضمام المغربي أشرف حكيمي لصفوفه بشكل مبكر.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" والتي أكدت أن الصفقة تم الإعلان عنها بشكل مبكر بسبب رغبة ريال مدريد في ذلك.

وكان ريال مدريد يسعى لتسجيل قيمة الصفقة في العام المالي الذي انتهى بنهاية شهر يونيو الماضي، لتنسيق بعض الأمور المالية في دفاتره.

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وذكرت تقارير صحفية سابقة أن الصفقة كان من المفترض أن يتم الإعلان عنها بنهاية الموسم الجاري، بعد أن ينهي إنتر كافة التزاماته المتبقية، لكن إدارة النادي الإيطالي قررت ألا تجعل الخلاف مع ريال مدريد يفسد العلاقة بينهما وأعلنت عن الصفقة مبكرًا.

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وسعت إدارة النادي الميلاني لذلك للمساعدة في الحفاظ على هدوء الفريق خلال تلك المرحلة الحاسمة من الموسم في الدوري الإيطالي.

وكانت الصفقة قد بلغت قيمته حوالي 45 مليون يورو حصل عليهم ريال مدريد، بالإضافة لخمسة ملايين يحصل عليها المغربي بشكل سنوي.

جدير بالذكر أن حكيمي كان قد أمضى آخر موسمين في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، في فترة إعارة من ريال مدريد.