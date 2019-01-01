الخلافات بين الوداد والمغرب الفاسي تتجدد بسبب بن شرقي

فصل جديد في أزمة انتقال بن شرقي إلى الهلال السعودي

تجددت الخلافات بين الوداد والمغرب الفاسي المغرب بعد رفض الأخير التسوية الودية التي تقدم بها سعيد الناصيري بشأن صفقة انتقال بن شرقي إلى الهلال السعودي.

المغرب الفاسي طلب الحصول على مستحقاته من صفقة انتقال بن شرقي للهلال والمقدرة بمبلغ مليون و400 ألف دولار بحسب طلب رئيس النادي مروان بناني.

وتقدم الناصيري بتسوية قدرها نصف مليون دولار إلى المغرب الفاسي قيمة مستحقات صفقة بن شرقي، والتي وصلت إلى 2 مليون دولار بحسب فريق الوداد.

ولكن بناني يؤكد أنّ قيمة الصفقة وصلت إلى 5 ملايين دولار وبناء عليه فإن المغرب الفاسي يستحق مليون و400 ألف دولار.

أي فريق يحتاج إلى مدرب.. فما بالك إذا كان استثنائي. 😉



جوزيه مورينيو أصبح سفيرًا لــ@daznglobal 👑 pic.twitter.com/WYU10LljFu — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

جدير بالذكر أنّ الناصيري طلب تدخل فوزي لجقع، رئيس الاتحاد المغربي، لحسم الأمر وإنهاء الخلاف.

وكان رئيس المغرب الفاسي قد هدد بتصعيد الموقف والتوجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته.