هذا هو "الإرث" (Legacy)، بودكاست "GOAL" الذي يتابع الطريق إلى كأس العالم 2026. في كل أسبوع، نغوص في القصص والإرث الذي شكل أعظم أمم كرة القدم. أنا توم وات، وفي هذه الحلقة، المستوحاة من مقال كتبه شون والش، نسترجع واحدة من أكثر اللحظات شهرة في تاريخ إنجلترا بكأس العالم: بطاقة ديفيد بيكهام الحمراء ضد الأرجنتين في عام 1998. من التشهير العام إلى الخلاص النهائي، إنها قصة نجم سقط من القمة، واجه غضب أمة، وكافح ليعود بطلاً و"رمزاً" لكرة القدم الإنجليزية.

ديفيد بيكهام الذي يعرفه العالم اليوم مختلف تمامًا عن ذاك الذي برز قبل مطلع القرن الحادي والعشرين.

ثابت واحد، مع ذلك، هو أنه كان وسيظل دائماً نجماً، للأفضل أو للأسوأ. لقد كان ولا يزال تجسيداً لعبارة مانشستر يونايتد القديمة: "مكروه، معشوق، لا يُتجاهل أبداً". كان بيكهام من أوائل نجوم كرة القدم المشاهير، ورائداً في اهتماماته خارج اللعبة نفسها والاعتماد على "صورته".

بحلول نهاية صيف عام 1998، كانت تلك "الصورة" تحمل وصمة العار. كان أكثر رجل مكروه في إنجلترا. لحظة غضب واحدة، لحظة طيش واحدة، حولت الأمة ضده. كل ذلك يبدو سخيفاً للغاية عند النظر إليه الآن.

ومع ذلك، كانت هذه لحظة محورية في مسيرة وحياة بيكهام. بلغة العصر الحديث، كان "حدثاً أساسياً وذكرى محورية". كان من المفترض أن تكون مباراة إنجلترا في دور الـ 16 بكأس العالم ضد الأرجنتين مشهداً يُتذكر بشكل أساسي لكرة القدم، لكنها اشتهرت ببطاقة حمراء أزاحت الكون قليلاً.

هذه هي قصة أحلك ساعات بيكهام، وكيف عاد ليدخل التاريخ كواحد من أشهر لاعبي كرة القدم على الإطلاق.

Getty Images

صعود نجم

بحلول الوقت الذي أتى فيه كأس العالم 1998، كان بيكهام أساسياً في مانشستر يونايتد لثلاث سنوات. كان جزءاً من "فئة 92" الشهيرة إلى جانب خريجي الأكاديمية بول سكولز، ورايان جيجز، ونيكي بات، وجاري نيفيل وشقيقه فيل. كان هذا فجراً جديداً لـ "الشياطين الحمر"، الذين فازوا بالنسخة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعد الانفصال عن دوري كرة القدم، مما مهد لهم مستقبلاً مربحاً.

بإدارة السير أليكس فيرجسون الأسطوري، أصبح يونايتد القوة المهيمنة في إنجلترا. كان المدرب الاسكتلندي يبشر بثقافة الانضباط وأخلاقيات العمل، والتي اتبعها بيكهام بدقة. كان يقضي ساعات لا حصر لها في ملعب التدريب لإتقان حرفته، والعمل على أسلوب لعبه وإضافة طبقات إليه. هذا الالتزام، بالإضافة إلى لمسة من السحر والموهبة الخام، جعل الجناح الأيمن واحداً من أفضل منفذي الركلات الحرة التي شهدتها اللعبة على الإطلاق.

انضم بيكهام إلى الفريق الأول ليونايتد خلال موسم (1995- 1996) الذي فاز فيه باللقب، على الرغم من أنه في الموسم التالي برز بشكل حقيقي، حيث تم اختياره أفضل لاعب شاب للعام من قبل رابطة اللاعبين المحترفين لموسم (1996- 1997) وخاض أول ظهور له مع إنجلترا بعد أسابيع قليلة من انتهاء حملة يورو 1996 على أرض الوطن بالهزيمة في نصف النهائي أمام ألمانيا.

Getty Images

نذير كابوس

على الرغم من أنه لم يلعب دولياً مع إنجلترا قبل سبتمبر 1996، إلا أن بيكهام أصبح لا غنى عنه بمجرد انضمامه إلى "الأسود الثلاثة". شارك في كل مباراة تأهيلية قبل نهائيات كأس العالم 1998، على الرغم من أنه دخل البطولة في حالة من الخلاف النسبي.

تصدر بيكهام قائمة صناع الأهداف في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته (من ثلاث مرات)، لكن يونايتد خسر اللقب لصالح آرسنال، وكان مدرب إنجلترا جلين هودل غير راضٍ عن عقلية الجناح قبل البطولة في فرنسا، مع اقتراحه أن ذهنه كان مشتتاً ومركزاً على زواجه القادم من مغنية "سبايس جيرلز" فيكتوريا آدامز.

قال هودل مبرراً عدم إشراك بيكهام أساسياً في أول مباراتين بالمجموعة: "لم يكن عقله مركزاً حقاً على كأس العالم. عليه أن يتعلم الهدوء. كلما تعلم أسرع، كلما أصبح لاعباً أفضل".

لكن اللاعب نفسه اعترض على ذلك عندما أصبح الخلاف علنياً. رد بيكهام: "لطالما كنت مركزاً على كرة القدم، لقد جاءت دائماً في المقام الأول، قبل كل شيء آخر. لا شيء يعترض طريقها. كنت أحتاج فقط فرصة للدخول وإظهار ما يمكنني فعله. لقد أُعطيت تلك الفرصة، في الدور الذي أريده، وقدمت أفضل أداء لي مع إنجلترا".

جاء رد بيكهام عشية مواجهة دور الـ 16 مع المنافس الأرجنتين. بالنسبة للكثير من متابعي "الأسود الثلاثة"، كانت إقصائهم أمام "يد الرب" لدييجو مارادونا قبل 12 عاماً لا تزال حية في الذاكرة. كانت هذه مباراة لا تستطيع إنجلترا تحمل خسارتها. لن يسمح الجمهور لهذه التشكيلة المكونة من 23 لاعباً بالعودة إلى الديار وهم غير فائزين في هذه المباراة، بغض النظر عما سيحدث لبقية البطولة.

ما تلا ذلك كان واحدة من أكثر مواجهات كأس العالم التي لا تُنسى على الإطلاق.

Getty Images

معركة سانت إيتيان

أحضر الفيفا حكماً خبيراً للإشراف على ما كان متوقعاً أن تكون مباراة عاصفة. تم تعيين كيم ميلتون نيلسن كحكم، بينما سعت الأرجنتين لاستخدام بعض الألاعيب الذهنية قبل المباراة من خلال طلب اللعب بزيها الاحتياطي الأزرق الداكن على الرغم من كونها الفريق "المضيف" اسمياً، اعتقاداً منها بأن ذلك سيجلب الحظ السعيد ضد الإنجليز.

خلال خمس دقائق من انطلاق المباراة، تقدم "الألبيسيليستي". أسقط الحارس ديفيد سيمان دييجو سيميوني داخل المنطقة، وحصلت الأرجنتين على ركلة جزاء، سددها الهداف جابرييل باتيستوتا بقوة في الشباك. لكن في هجومهم التالي، حصلت إنجلترا على ركلة جزاء خاصة بها بعد عرقلة مايكل أوين من قبل روبرتو أيالا، وسجل آلان شيرر هدف التعادل.

وسجل أوين هدفاً بنفسه في الدقيقة 16، متجاوزاً المدافعين ليسجل واحداً من أكثر الأهداف شهرة في تاريخ "الأسود الثلاثة". ومع ذلك، لم تستطع إنجلترا المحافظة على التقدم حتى نهاية الشوط الأول، حيث عادل خافيير زانيتي النتيجة من ركلة حرة ذكية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

انتهى الشوط الأول المثير الذي بدا وكأنه لن ينتهي، لكن ليلة بيكهام انتهت بعد ستين ثانية من العودة. أثناء التنافس على كرة عالية، سقط على الأرض بعد تلقيه ضربة مرفق في ظهره من سيميوني الماكر، الذي قام بعد ذلك بتثبيت جناح يونايتد على الأرض لثانية أو ثانيتين إضافيتين. رد بيكهام، الذي كان يبلغ من العمر 23 عاماً فقط في هذه المرحلة، بركل سيميوني بكعبه.

لسوء الحظ، وقع الحادث الأخير أمام أعين الحكم ميلتون نيلسن. حصل سيميوني على بطاقة صفراء، وكان بيكهام يعتقد أنه سيعاني من المصير نفسه، لكن الحكم الدنماركي مد يده إلى جيبه الخلفي وأشهر بطاقة حمراء بدلاً من ذلك.

طُرد بيكهام. أصبحت إنجلترا بعشرة لاعبين. حتى لو كانت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) مستخدمة في ذلك الوقت، فربما لم تكن لتوصي بمراجعة لإلغاء القرار. دخل بيكهام في لعبة "الفنون المظلمة" مع سيميوني وخسر، تماماً كما سيخسر "الأسود الثلاثة" في النهاية أمام الأرجنتين. وكما حدث في العديد من ركلات الترجيح قبل وبعد، هُزمت إنجلترا بركلات الترجيح.

الرجل الذي ألقت عليه البلاد باللوم كان بيكهام.

Getty Images

العدو العام رقم 1

"10 أسود أبطال، فتى أحمق واحد" كان عنوان الصحف الأكثر إدانة في اليوم التالي لإقصاء إنجلترا. كان هذا العنوان من صحيفة "ذا ميرور"، التي لم تكن وحدها في إفراد بيكهام كسبب رئيسي لخسارة "الأسود الثلاثة". كان عنوان "ذا صن" هو "عد للمنزل يا بيك"، وعنون "ديلي ميل" بقول "لحظة جنون كلفت آمال الكأس" مع صورة للحادثة.

لم يقم بيكهام بلكم سيميوني في وجهه. لم يفقد أعصابه أو يسمح للغضب بالسيطرة عليه. كانت المخالفة سلوكاً عنيفاً، لكن مع كون كلمة "العنيف" شديدة جداً. حتى أن إنجلترا وصلت إلى ركلات الترجيح، حيث أدت الركلات إلى إقصائهم لثالث بطولة على التوالي، ومع ذلك كان تصرف لاعب واحد بعد 46 دقيقة هو محور التركيز.

تبع الجمهور مسار الصحافة الحربي. رافق عنوان "ذا ميرور" لوحة رمي سهام، وقد حدد ذلك نبرة العنف التي تحول بها الشعور ضد بيكهام. تم حرق وشنق دمى تحاكي صورته، وأُرسلت إليه تهديدات بالقتل، وزعم استطلاع إذاعي في مانشستر أن 61% من المشجعين لا يريدونه أن يمثل "الأسود الثلاثة" مرة أخرى أبداً.

لم يختبئ بيكهام، بل اختار مواجهة العواقب. قال في أعقاب الحادثة: "هذه بلا شك أسوأ لحظة في مسيرتي. سأندم دائماً على تصرفاتي. لقد اعتذرت للاعبي إنجلترا والإدارة وأريد من كل مشجع إنجليزي أن يعرف كم أنا آسف للغاية. وقفت في النفق وشاهدت الدقائق القليلة الأخيرة والتوتر الرهيب لركلات الترجيح. كان ذلك أسوأ من أي شيء آخر. حينها أدركت تماماً ما فعلته. ظللت أفكر في نفسي أنه لو كنت هناك، لكنت أحد مسددي ركلات الترجيح. لقد قام الباقون بالكثير بدوني ولقد خذلتهم بشدة".

عند عودته إلى كرة القدم مع يونايتد، وجد بيكهام نفسه يتعرض باستمرار لصافرات الاستهجان والاستهزاء من جماهير الفرق المنافسة. حتى عندما مثل إنجلترا مرة أخرى، انقلب عليه المشجعون.

وخلال خسارة (3-2) أمام البرتغال في يورو 2000، والتي صنع فيها بيكهام هدفي إنجلترا، تعرض لمضايقات من جماهيره. بعد عامين من الإساءة، سيطرت العاطفة على الجناح مرة أخرى موجهًا الإهانة لأولئك الذين لم يتركوه وشأنه. وبينما كانت وسائل الإعلام قد انتقدت تصرفاته سابقاً، اختارت الوقوف معه في هذه المناسبة، ربما حذراً من الضرر الذي أحدثته سابقاً.

Getty Images

محاربة الاكتئاب

خلال فيلم وثائقي على نتفليكس عام 2023 يركز على بيكهام وفيكتوريا، التي زعمت أن خطيبها في ذلك الوقت كان "مكتئباً"، اعترف الجناح السابق بأن تلك الأيام لا يزال يتمنى نسيانها.

قال: "أتمنى لو كانت هناك حبة يمكنك تناولها لمحو ذكريات معينة. لقد ارتكبت خطأ أحمق. لقد غيّر حياتي. (ما هو شعورك حيال خذلان بلدك؟، أنت عار). كنا في أمريكا، وعلى وشك استقبال طفلنا الأول، وفكرت سنكون بخير، في غضون يوم أو يومين سينسى الناس".

وأضاف: "لا أعتقد أنني تحدثت عنه من قبل، لمجرد أنني لا أستطيع. أجد صعوبة في التعبير عما مررت به لأنه كان مفرطاً جداً. أينما ذهبت، تعرضت للإساءة كل يوم. أن تمشي في الشارع وترى الناس ينظرون إليك بطريقة معينة، يبصقون عليك، يسيئون إليك، يقتربون من وجهك ويقولون بعض الأشياء التي قالوها، هذا صعب".

وتابع: "لم أكن آكل، لم أكن أنام. كنت في حالة فوضى. لم أعرف ماذا أفعل. اتصل بي المدرب'(فيرجسون). قال: ديفيد، كيف حالك؟ أعتقد أنني تأثرت عاطفياً. قال: كيف حالك يا بني؟ قلت: ليس جيداً، يا مدرب. قال: حسناً، لا تقلق يا بني. كان هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني التحكم فيه، بمجرد أن أكون في الملعب، شعرت بالأمان".

Getty Images

بحثًا عن الخلاص

وسط الضجيج والانتقادات الشخصية، تمكن بيكهام من الاستمرار في عمله وأصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال هذه الفترة. احتل المركز الثاني في تصويت الكرة الذهبية لعام 1999، وهو العام الذي فاز فيه يونايتد بأول ثلاثية في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. كان مشهوراً عالمياً بركلاته الحرة وقدرته على العرضيات، حتى أن فيلماً "Bend It Like Beckham" بدأ إنتاجه لأول مرة في عام 2001. كانت الحياة أوسع مما حدث في إحدى الأمسيات عام 1998.

ومع ذلك، ظل بيكهام يتوق إلى ثناء الجماهير الإنجليزية. ظل يريد تصحيح أخطائه السابقة. قرار تعيينه قائداً لـ "الأسود الثلاثة" في نوفمبر 2000 لم يكن شائعاً عالمياً، ولكنه قُبل على أي حال. مع تعيين سفين جوران إريكسون كأول مدرب أجنبي للفريق، كان هناك أمل في أن ينهي هذا الجيل عقوداً من الألم ويحقق لقباً.

على الرغم من فوز إنجلترا على منافستها ألمانيا (5-1) خارج الديار في تصفيات كأس العالم، كانت إنجلترا لا تزال بحاجة إلى نقطة واحدة ضد اليونان في الجولة الأخيرة لحجز مكانها في نهائيات 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية. الغريب أن "الأسود الثلاثة" كانوا متأخرين بنتيجة (2-1) مع دخول الوقت المحتسب بدل الضائع في المباراة على ملعب أولد ترافورد.

ومع بقاء ثوانٍ، حصل المضيفون على ركلة حرة على بعد أقل من 30 ياردة. لم يكن هناك سوى رجل واحد للمناسبة. هذه هي اللحظة. ثلاث سنوات من الألم والشتائم يمكن مسحها بضربة واحدة من حذائه الأيمن، هذه المرة على الكرة بدلاً من لاعب آخر.

تقدم بيكهام، والباقي أصبح تاريخاً.

قال المعلق جاري بلوم في ذهول تام: "لا أصدق ذلك، ديفيد بيكهام يسجل الهدف ليأخذ إنجلترا إلى نهائيات كأس العالم، امنحوا هذا الرجل لقب فارس".

ذهبت إنجلترا إلى كأس العالم، وهل تصدقون ذلك، سُحبت لتواجه الأرجنتين مرة أخرى، هذه المرة في مرحلة المجموعات. هذه المرة، كان بيكهام هو الفائز.

مرة أخرى، فاز أوين بركلة جزاء، إثر عرقلة من ماوريسيو بوكيتينو، المعروف الآن كمدرب سابق لتوتنهام وتشيلسي. لم يكن هناك شك في من يسدد ركلة الجزاء.

قال جون موتسون الخالد في مقصورة التعليق بينما أخذ بيكهام نفساً أخيراً: "أمسكوا بالكؤوس والأكواب في الوطن"، كانت الجملة التالية التي نطق بها: "يمكنكم تكسيرها الآن، بيكهام سجل لإنجلترا".

خرجت إنجلترا أمام البرازيل التي فازت باللقب في نهاية المطاف في ربع النهائي، حتى مع لعب "السيليساو" أكثر من 40 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد رونالدينيو. في الواقع، لا يزال جفاف "الأسود الثلاثة" من الألقاب مستمراً حتى يومنا هذا، حيث فشل "الجيل الذهبي" في تحقيق الألقاب. لكن بيكهام نال لحظة التبرير. لم يعد عدواً لإنجلترا، بل بطلاً وأسطورة. حتى يومنا هذا، لم يلعب مع في المنتخب الوطني أكثر منه سوى رجلين هما: بيتر شيلتون وواين روني.

بيكهام هو واحد من أكثر الوجوه شهرة في الرياضة في أي مكان في العالم، ويُنظر إليه كرائد وقائد بالقدوة بدلاً من مجرد لاعب. علاوة على ذلك، يُنظر إليه على أنه سفير غير رسمي لبلاده خلال رحلاته العديدة إلى الخارج.

أنهى مسيرته بإجمالي 146 هدفاً في 724 مباراة، وفاز بـ 17 لقباً ولعب كرة القدم للأندية في خمسة بلدان مختلفة، ولا يزال محبوباً حتى يومنا هذا من قبل كل فريق مثله - يونايتد، بريستون نورث إند، ريال مدريد، لوس أنجلوس جالاكسي، ميلان وباريس سان جيرمان. أصبح الجدل حول عام 1998 الآن أكثر تذكراً من الكراهية الفعلية تجاه بيكهام، مما يثبت أنه طرد تلك الشياطين مرة واحدة وإلى الأبد.

نعم، وقد حصل على لقب فارس من الملك تشارلز الثالث أخيراً في عام 2025. قم يا سير ديفيد بيكهام (Arise, Sir David Beckham).

كانت تلك حلقة خاصة أخرى من كأس العالم من بودكاست Legacy، بودكاست GOAL. نقدم لكم أسبوعيًا قصة جديدة من أكبر ساحة كرة قدم في العالم، لذا تابعونا واستمعوا إلى البودكاست أينما كنتم.