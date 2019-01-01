الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي والجهاز الفني يوم السبت

الخطيب سيجتمع مع لاعبي الأهلي عقب الخسارة من بيراميدز

فيسبوك تويتر بلال محمد

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد جلسة مع لاعبي فريقه والجهاز الفني، في مران المارد الأحمر يوم غد السبت.

ويأتي اجتماع الخطيب مع اللاعبين، لبحث أسباب تدهور نتائج الفريق مؤخراً، بعد توديع دوري أبطال أفريقيا، والخسارة من بيراميدز.

وخسر الأهلي من بيراميدز مساء أمس، بهدف نظيف سجله البرازيلي كينو، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 25 من بطولة الدوري.

ويرغب رئيس مجلس إدارة الأهلي، في حث اللاعبين على بذل أقصى ما لديهم في الفترة القادمة، لتحقيق بطولة الدوري ومصالحة جماهير الفريق.

برأيك من هو أفضل لاعب أجنبي جاء إلى الدوري المصري هذا الموسم🤔 pic.twitter.com/N06jGiGEhR — جول مصر (@goaleg) April 19, 2019

ويستعد الأهلي، بداية من غد السبت لمباراة المصري يوم الخميس القادم في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 من بطولة الدوري.

يُذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، بعد لعب 26 مباراة، وبفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز أصحاب المركز الأول والثاني على الترتيب.