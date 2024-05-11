الخطة 2024 .. كواليس رسالة "الندم" التي بعثها مبابي إلى بيريز بعد التجديد لباريس!

المهاجم الفرنسي ندم على قراره سريعًا

أغلق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أبواب التكهنات تمامًا حول مستقبله، بعدما أعلن، أمس، الجمعة، عن مغادرته لباريس سان جيرمان وعدم تجديد عقده.

الأمر ليس سرًا، ريال مدريد هو الوجهة الأقرب والأمور تقترب لحسم كافة التفاصيل، ولكن هناك كواليس أخرى كشفت عنها شبكة "ريليفو"، بخصوص ما حدث في مايو 2022.

وقالت الشبكة إن مبابي أعطى كلمته وقتها لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بأنه سينتقل للفريق، ولكنه عاد ليصدمه ويؤكد له تراجعه عن هذا القرار، وتفضيله التجديد لباريس سان جيرمان حتى 2024 مع إمكانية التمديد لعام إضافي، في خطوة تم تفسيرها على أنها جاءت بعد ضغوط سياسية واقتصادية كبيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد أيام قليلة من هذا القرار الصادم، اعترف مبابي للمقربين إليه بأنه نادم على هذا القرار، وتحدث مع بيريز نفسه عن هذا الأمر واعتذر له، ولذلك تفهم رئيس الميرينجي الأمر وأصر على التعاقد مع اللاعب في المستقبل.

وتحدثت "ريليفو" عن العديد من المشاكل التي حدثت بين مبابي وناصر الخليفي رئيس النادي منذ التجديد، وهو ما يفسر عدم ذكر اسمه في الفيديو الوداعي الذي نشره بحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأما بالنسبة لريال مدريد فكانت الأمور واضحة، لأن بيريز عقد اجتماعًا مع خوسيه أنخيل سانشيز وكارلو أنشيلوتي قبل بداية هذا الموسم، وأصر خلاله رئيس ريال على أن التوقيع مع جود بيلينجهام سيكون التوقيع الوحيد الكبير، وأن الخطة القادمة ستكون "مبابي 2024".

جدير بالذكر أن بيريز سبق أن قال في تصريحات صحفية، إنه يتفهم قرار مبابي بالبقاء مع باريس، بسبب الضغوطات السياسية التي تعرض لها واتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون به لإقناعه بالاستمرار في حديقة الأمراء.