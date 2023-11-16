"الخطأ لم يتم تصحيحه" .. نجم بايرن يُهاجم حصول السعودية على مونديال 2034

نجم منتخب ألمانيا لا يعجبة فكرة استضافة العرب للمونديال!

عبر أحد نجوم بايرن ميونخ والمنتخب الألماني عن عدم رضاه، لإسناد ملف تنظيم كأس العالم 2034 إلى المملكة العربية السعودية، مُهاجمًا معايير اختيار الدول المرشحة لاستضافة المونديال.

ووجه أحد الصحفيين سؤالًا إلى ليون جوريتسكا خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ألمانيا ضد تركيا، قال فيه: "بعد خطأ منح تنظيم كأس العالم لقطر، هل يحتاج الاتحاد الألماني إلى إشارة واضحة ضد منح الاستضافة للسعودية؟".

ورد جوريتسكا قائلًا: "بالتأكيد أرى الأمر بنفس الطريقة، والموضوع لا يزال قائمًا الآن، الخطأ كان في المعايير سابقًا وهي التي لعبت دورًا في تنظيم المونديال إلى قطر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "ومن الواضح أنه لم يتم تصحيح هذا الخطأ الآن، بإسناد مونديال 2034 إلى السعودية، وهذا ليس جيدًا بكل تأكيد".

جاء ذلك بعدما أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فوز السعودية باستضافة مونديال 2034، بعد عدم ترشح أي دولة أخرى لاستضافة البطولة.