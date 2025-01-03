الخسارة ليست كاملة.. هكذا ضمن برشلونة حقه في "كامب نو" رغم بيع مقاعد كبار الشخصيات!

برشلونة يواجه أزمة اقتصادية طاحنة

أبرم نادي برشلونة الإسباني اتفاقيتين مع شركة قطرية وأخرى من الإمارات العربية المتحدة تتخذ من دبي مقرًا لها بقيمة إجمالية تبلغ نحو 100 مليون يورو لاستغلال عدد كبير لم يتم تحديده بعد من مقاعد كبار الشخصيات في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بعد التجديد.

لاتفاق يقضي بنقل حقوق استغلال هذه المقاعد لمدة 20 عامًا إلى المستثمرين، اللذين سيتمكنان من الحصول على مكسب مستمر، لكن دون أن يتوقف برشلونة عن تلقي الدفعة السنوية لكل مقعد، والتي يمكن أن تقدر بنحو 25 ألف يورو في الموسم.

وبالتالي، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن تعجيل برشلونة بطلب الحصول على قيمة كبيرة من مبلغ التعاقد البالغ 100 مليون يورو، والذي تم استلامه اليوم لن يعرض الدخل المستقبلي للملعب إلى أي خطر، وهذا لن يؤثر على القيمة المتوقعة التي يتم تحصيلها كل موسم من الملعب الجديد.

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ولا تعد هذه الصيغة التعاقدية جديدة من نوعها في عالم كرة القدم، إذ باع ريال مدريد أيضًا حقوق استخدام مقصورات كبار الشخصيات في ملعبه بعد التجديد لمدة 30 عامًا مقابل مبلغ أقل من 100 مليون يورو.

وكان قد قرر برشلونة تفعيل خطة طوارئ مالية لضمان تسجيل داني أولمو وباو فيكتور، فبينما كان الهدف الأصلي تأمين 200 مليون يورو من مشروع بيع حق استخدام المقاعد الخاصة بكبار الشخصيات في ملعب كامب نو، فقد تم الانتهاء من الصفقة مع الشركة القطرية مقابل نحو نصف القيمة، ولكن بالشروط المذكورة سابقًا والتي تواكب نسبيًا مقدار التخفيض في قيمة العقد الأولية.