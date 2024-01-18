صفقة حدثت عكس رغبة تشافي

بداية مبهرة عاشها المهاجم البرتغالي جواو فيليكس في برشلونة، جعلت الأمور تتجه نحو تحويل إعارته من أتلتيكو مدريد إلى شراء نهائي.

ولكن الأسابيع الماضية أسفرت عن تغير شامل في نظرة المدرب تشافي هيرنانديز إلى فيليكس، وهو ما ظهر في تهميش اللاعب تمامًا ببطولة كأس السوبر الإسباني.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن جوان لابورتا رئيس برشلونة وتشافي كانا يعتقدان أنهما وجدا ضالتهما بالعثور على لاعب هداف ومؤثر يجيد اللعب بمختلف المراكز الهجومية، ولكن النصف الثاني من الموسم جعل فرص بقاء فيليكس في النادي بعد فترة إعارته صعبة للغاية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن الفرصة الوحيدة أمام البرتغالي حاليًا هي الظهور بمستوى جيد فيما تبقى من هذا الموسم لإثارة اهتمام المزيد من الأندية لمحاولة التعاقد معه في الصيف، لأن فكرة استمراره في برشلونة تعتبر صعبة، كما أن عودته إلى أتلتيكو مدريد ومشاركته تحت قيادة دييجو سيميوني أصبحت أصعب.

وقالت الصحيفة إن انتقال فيليكس إلى برشلونة في الصيف كان بمثابة "الخدمة" التي قام به جوان لابورتا رئيس النادي تجاه صديقه جورج مينديش وكيل أعمال اللاعب، رغم معارضة تشافي لفكرة التعاقد معه من الأساس.

ولذلك تشير كل الاحتمالات إلى عدم شراء فيليكس في الصيف، وتوجيه أموال النادي نحو صفقة أخرى سواء لاعب وسط مبدع أو بديل مناسب لسيرجيو بوسكيتس.