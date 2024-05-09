"الحياة قاسية" .. كان يقارن بين هفوة 2002 وخطأ نوير القاتل ضد مدريد!

خطأ نوير تسبب في إقصاء بايرن ميونخ من دوري أبطال أوروبا

"قاسية" .. هكذا وصف أوليفر كان حارس مرمى ألمانيا المعتزل حياة حراس المرمى في كرة القدم، وذلك خلال تعليقه على خطأ مواطنه مانويل نوير القاتل في مباراة بايرن ميونخ أمام ريال مدريد مساء أمس.

نوير لعب مباراة ممتازة في سانتياجو بيرنابيو، حيث تصدى للعديد من الفرص الخطيرة وكان السبب الأهم في منع ريال مدريد من معادلة فريقه الذي تقدم عند الدقيقة الـ67، لكن كل ذلك تغير عند الدقيقة الـ88 حين ارتكب خطأً قاتلًا سمح به لخوسيلو بإحراز هدف التعادل لأصحاب الملعب، قبل أن يعود نفس المهاجم ويُسجل هدف الفوز بعد 3 دقائق.

حارس مرمى بايرن ميونخ السابق عاد بالذاكرة إلى نهائي كأس العالم 2002، حين كان يحرس مرمى ألمانيا أمام البرازيل وارتكب هفوة قاتلة سمحت لرونالدو بإحراز هدف التقدم لمنتخب بلاده قبل أن يُضيف الهدف الثاني، وقد قارن بين تلك الهفوة وخطأ نوير بالإشارة إلى أن وضعه كان أفضل كثيرًا لأن اللقطة لم تكن في الوقت القاتل مثلما حدث في مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال لصحيفة بيلد الألمانية "كان مازال لدينا وقتًا للعب في 2002، للأسف نوير ارتكب خطأه عند الدقيقة الـ88. قبل ذلك قام بتصديات عظيمة، ذلك جزءًا من حياة حراس المرمى القاسية".

أضاف "نوير يمتلك ما يلزم من الخبرة لتجاوز ما حدث، بايرن كان قريبًا جدًا من التأهل، أشعر بالحزن لأجل اللاعبين".

يُشار إلى أن ريال مدريد سيلتقي فريقًا ألمانيًا آخر في النهائي هو بوروسيا دورتموند، وذلك على ملعب ويمبلي في إنجلترا.