الحياة في السعودية صعبة؟ .. زوجة روبن نيفيش ترد على أوروبا بطريقتها الخاصة

زوجة محترف الهلال لديها رسالة لمنتقدي دوري روشن السعودي في أوروبا

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بعد ثلاثة أشهر تقريبًا قضتها ديبورا لورينسو؛ زوجة البرتغالي روبن نيفيش؛ لاعب الهلال السعودي، في شبه الجزيرة العربية، خرجت لتكشف عن انطباعها عن البلد العربي.

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الزعيم كان قد تعاقد مع نيفيش في أواخر يونيو الماضي، قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 55 مليون يورو، بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.

صاحب الـ26 عامًا كان بمثابة الصدمة لأوروبا، إذ أنه أولى الصفقات ممكن لم يصلوا بعد لأواخر العشرينيات أو أوائل الثلاثينيات من عمرهم، ومن بعده أقبل عدد من اللاعبين الشباب على اتخاذ خطوة الانتقال لدوري روشن السعودي كجابري جيفا للأهلي وغيره، فما هو انطباع زوجته؟

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ديبورا لم تجد أفضل من حياة ابنتها للرد على مهاجمي المملكة، فنشرت فيديو عبر خاصية "ستوري"، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لابنتها أثناء ركوبها دراجتها في شوارع الرياض.

ورافقت زوجة البرتغالي الفيديو بتعليق: "نحن نعيش في مكان حيث يمكننا منح أطفالنا الحريات، وهنا بمقدرتهم تكوين صداقات من جميع أنحاء العالم، من الجيد رؤيتهم يكبرون هكذا".

تعليق زوجة محترف الهلال بمثابة رسالة قوية لكل من شكك في المعيشة في السعودية، خاصةً مع تفاعل النجوم مؤخرًا بشكل رائع في اليوم الوطني في البلاد، مما يظهر حالة الراحة التي يعيشونها في البلاد، وبدوره سيفتح بابًا لمزيد من الصفقات القوية في الميركاتو الشتوي المقبل.

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