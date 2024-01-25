"حتى الحواري لا تشهد هذا!" .. نجم النصر السابق وإعلامه يهاجم سالم الدوسري

تصرف الدوسري في كأس آسيا يثير الاستياء..

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رغم تألق سالم الدوسري خلال مواجهة السعودية أمام تايلاند اليوم الخميس، إلا أنه لم يسلم من الانتقادات بعد ما قامه به خلال شوط اللقاء الأول.

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الأخضر تحصل على ضربة جزاء، وبينما يعتمد الجهاز الفني على التورنيدو كمسدد أول لمثل هذه الضربات، فاجأ اللاعب الجميع وقام بمنح الكرة لزميله عبدالله رديف لتسديدها، لكنه أهدرها.

هذا التصرف أبدى مانشيني نفسه استغرابه منه خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، بخلاف علامات الاستياء التي ظهرت على مساعده يايا توريه إبان المباراة.

وعنها قال فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق: "هذه اللقطة لا تحدث إلا بتوجيه، هل الجهاز الإداري أم الجهاز الفني؟، بالله فهموني ما حدثث!، أنا أقول أن هذا لا يحدث حتى في الحواري".

ومن جانبه، هاجمه أيضًا الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل، مؤكدًا أنه لا يحق له تجاوز تعليمات المدرب، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "هذا خطأ أكبر و أكبر و للأسف أننا لا نستفيد من الاخطاء السابقة، اليوم المباراة ليست بتلك الأهمية و غداً لدينا مباريات حساسة، لماذا تتم مخالفة تعليمات المدرب ؟! المدرب وضع سالم الدوسري رقم 1، و عبدالرحمن غريب رقم 2، لماذا تتدخل و تقوم بما قمت به مع عبدالله رديف، إذا لم تكن جاهز فليس لك الحق ان تتجاوز تعليمات مانشيني".

وأضاف: "إلى متى و لدينا مثل هذه الاخطاء، يجب على سالم الدوسري ان يعي أهمية المرحلة و ان لا يكرر خطأ سامي الجابر و يتنفذ التعليمات بحذافيرها، فنحن متعطشين للقب غاب عنا طويلاً و الحمدلله ان ما حصل اليوم جاء في مباراة تحصيل حاصل لكن عليك ان تضعها درس لك، نثق فيكم جميعاً لكن نفذ تعليمات المدرب حتى لو كانت خاطئة فهو من يتحمل كل شي".

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ليتأهل المنتخب السعودي كأول مجموعته برصيد سبع نقاط، ويلاقي كوريا الجنوبية في دور الـ16.

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