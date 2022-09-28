مباراة ودية بالاسم فقط!

على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، جرت أحداث مباراة ودية تحضيرية لكأس العالم جمعت بين المنتخب البرازيلي ونظيره التونسي، لكنها لم تكن ودية في كثير من تفاصيلها على أرضية الميدان.

لقد تعرض ريتشارليسون نجم المنتخب البرازيلي لإهانة عنصرية وتم توجيه أضواء الليزر على عيون لاعبي البرازيل من المدرجات.

"الحماس لا يسمح لك بفعل ذلك!"

لكن من أهم ملامح الطابع غير الودي للمواجهة كان التدخلات العنيفة ضد نجم البرازيل الأول نيمار دا سيلفا من قبل لاعبي المنتخب التونسي، وهو الأمر الذي ألمح إليه مدرب السيليساو تيتي عقب انتهاء وقائع المباراة.

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وقال تيتي: "كنا نعلم أن المباراة على أرضية الميدان ستكون تنافسية وحماسية، ولكنني لم أتوقع أن يحصل هذا مع نيمار، إن هذه سلوكيات تقود اللاعبين للغياب عن كأس العالم".

"لست نادمًا"

وأضاف: "الروح التنافسية لا تسمح لك أن تلعب لقاء وديًا بهذا الطابع الصدامي، لقد أردنا أن نتحضر بأفضل شكل ولكننا ذهبنا لبعض المخاطرة، ولكن هذا قرارنا".

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وانتهت المباراة بفوز البرازيل على تونس بخماسية مقابل هدف وحيد ضمن استعدادات المنتخبين لخوض مونديال 2022 في قطر بعد أقل من شهرين.