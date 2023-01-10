الحلم يظل قائمًا .. الكشف عن سبب وقوف مبابي بجوار زيدان

أزمة زيدان الأخيرة مع نويل لو جريت أعادت إيقاظ رغبة مبابي في التدرب تحت قيادة "زيزو".

لم تكن تغريدة كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا للدفاع عن زين الدين زيدان أسطورة "الديوك" ضد تصريحات نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أمرًا عاديًا على الإطلاق.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أكدت أن مبابي شعر بالأذى الشديد من تصريحات لو جريت ضد زيزو، باعتبار أن نجم ريال مدريد السابق هو أحد من دفعوه إلى لعب كرة القدم في المقام الأول.

الصحيفة أشار إلى أن مبابي أخبر من حوله أنه يريد أن يتدرب تحت قيادة زين الدين زيدان في أي وقت، وأنه يحلم بذلك اليوم بالفعل.

كما أكدت الصحيفة أن التغريدة التي نشرها مبابي كانت باندفاع بحت، وأنه لم يقم باستشارة قسم الإعلام الذي يدير حساباته، وذلك للدفاع عن أحد معشوقيه.

وبعد تصريحات لو جريت، فإن لاعب باريس سان جيرمان قد أعاد تأكيد رغبته في أن يتدرب تحت قيادة زيدان يومًا ما، سواء على مستوى الأندية أو منتخب فرنسا.