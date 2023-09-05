الحلم يتحقق؟ تصريح لجوارديولا يكشف وجهته القادمة!

المدرب الإسباني استبعد تدريب بلاده

أعرب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في وقت سابق عن المنتخب الذي لن يدربه، وسط أنباء انتقاله للعمل مع إنجلترا قريبًا.

عقد جاريث ساوثجيت المدرب الحالي لإنجلترا ينتهي بعد بطولة أمم أوروبا 2024، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن صاحب الـ53 عامًا من المقرر أن يترك منصبه بعد البطولة.

وظهر اسم جوارديولا مؤخرًا كمرشح للعديد من الوظائف بما في ذلك البرازيل والأرجنتين وأخيرًا إنجلترا، وهو الأمر الذي قد يحدث قريبًا بعدما أعلن عن حلمه بتدريب أحد المنتخبات الوطنية المعروفة.

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وأوضحت "ديلي ميل" أن جوارديولا هو الحلم الأهم للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لقيادة منتخب الأسود الثلاثة في المستقبل.

ولكن هذا المنتخب لن يكون إسبانيا وفقًا لما قاله لشبكة "سكاي سبورتس" في 2018 عندما صرح:"في حياتنا هناك أحلام نود أن نفعلها في المستقبل، لكن هذا لا يعني أنها ستحدث".

وعن تدريب منتخب إسبانيا بالتحديد:"أعتقد أن هذا لن يحدث".

يذكر أن جوارديولا حصل مؤخرًا على جائزة أفضل مدرب في أوروبا بعد قيادته لمانشستر سيتي للحصول على الثلاثية الموسم الماضي بتحقيق الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.