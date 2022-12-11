"الحلم".. كرة نهائي كأس العالم التي تستكمل "الرحلة"

كرة "الحلم" تستكمل "الرحلة"

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم النقاب عن كرة "الحلم" التي سوف يلعب بها مواجهات الدور نصف النهائي ولقاء النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأوضح تقرير "فيفا" أن كرة الحلم تتميز بتصميم مرسوم فريد يميز الكرة عن "الرحلة" المستخدمة طوال البطولة حتى الدور ربع النهائي من المونديال.

وأضاف التقرير أن كرة الحلم ستعرض تقنية "الكرة المتصلة" مثل الرحلة، وهي التقنية التي أثبتت نجاحًا كبيرًا في اتخاذ قرارات التسلل شبه الآلية بشكل أسرع وأكثر دقة.

وأكد التقرير أن الكرة قد صُممت مع مراعاة البيئة، فقد تم التفكير بعناية في جميع المكونات، حيث أن الكرة مصنوعة باستخدام الأحبار والمواد اللاصقة القائمة على الماء فقط.

جدير بالذكر أن مواجهات نصف النهائي التي ستلعب بها كرة الحلم ستنطلق يوم الثلاثاء حيث الأرجنتين ضد كرواتيا، وتستكمل الأربعاء في لقاء المغرب ضد فرنسا.