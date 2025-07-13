"الحلم أصبح حقيقة" .. بوجبا وزيدان ونجوم جيل 1998 في فريق واحد!

بوجبا عاد لممارسة كرة القدم وانضم إلى موناكو

ماذا حدث؟

يحمل بول بوجبا ميدالية الفائز بكأس العالم، بعد أن ساعد منتخب فرنسا على تحقيق المجد العالمي في عام 2018. وقد مر بفترة صعبة منذ ذلك الحين، مع انتهاء فترة ثانية صعبة في مانشستر يونايتد.

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ثم تعرض اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لعقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات في عام 2023، والتي تم تخفيفها لاحقًا إلى 18 شهرًا بعد الاستئناف. أخيرًا استعاد بوجبا ابتسامته بعد انتهاء فترة الإيقاف.

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هل تعلم

بعد أن واجه صعوبة في العثور على نادٍ جديد عقب إنهاء عقده مع يوفنتوس، أحد عمالقة الدوري الإيطالي، انضم بوجبا إلى موناكو، أحد أندية الدوري الفرنسي. وهو الآن منشغل في الاستقرار في محيطه الجديد.

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ومع ذلك، فإنه يستغل الفرص المتاحة للاسترخاء والراحة بعيدًا عن الملعب وصالة الألعاب الرياضية. انضم بوجبا إلى زملائه زين الدين زيدان وفابيان بارتيز وإيمانويل بيتي وليليان تورام في حدث خاص نظمته شركة أديداس، ما وصفه اللاعب "بالحلم الذي أصبح حقيقة" في منشور على إنستجرام.

ما هو مستقبل بوجبا؟

حقق بوجبا "حلمه" هناك، وسيحظى قريبًا بفرصة استئناف مسيرته الاحترافية، حيث يثق نادي موناكو في قدرته على تحقيق أفضل أداء لهذا اللاعب المتقلب.