الحلم المستحيل .. محاولات برشلونة البائسة للتعاقد مع جواو فيليكس!

برشلونة حاول في أكثر من مناسبة التعاقد مع جواو فيليكس، لكن دون النجاح في ذلك.

يعد البرتغالي جواو فيليكس نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني هو النجم الأكبر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك منذ أبدى رغبته في الرحيل عن "الروخيبلانكوس".

صحيفة "ماركا" الإسبانية فجرت المفاجأة، بعدما كشفت عن تقديم اللاعب لطلب إلى إدارة ناديه للسماح له بالرحيل، وهو الأمر الذي وافقت عليه إدارة فريق العاصمة الإسبانية.

ومن المنتظر أن يكون جواو فيليكس متواجدًا في مباراة الأحد أمام برشلونة، في قمة منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني والتي تقام على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو".

برشلونة، النادي الذي كان دائمًا ينظر إلى جواو فيليكس على أنه سيكون ملائمًا تمامًا لخططه، وحاول أكثر من مرة ضم البرتغالي الدولي، لكن دون جدوى، خاصة وأن جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، يعتبر أن جواو فيليكس لاعب مناسب تمامًا للفريق الكتالوني.

برشلونة حاول جاهدًا في صيف 2021 التعاقد مع جواو فيليكس، في مقابل عودة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد، لكن الصفقة انهارت في ذلك الوقت.

أيضًا، في صيف 2021، حاول برشلونة الحصول على خدمات جواو فيليكس بشكل منفرد، وهو الخيار الذي لم يفكر فيه أتلتيكو مدريد أبدًا.

ولا يرغب أتلتيكو مدريد في أن يلعب جواو فيليكس في الدوري الإسباني، لتجنب رؤيته ينجح مع فريق آخر، مما سيثير غضب جماهير "الروخيبلانكوس".

وحتى العلاقة الممتازة بين ميجيل أنخيل جيل مارين، المدير التنفيذي في أتلتيكو مدريد، وماتيو أليماني المدير الرياضي في برشلونة، لن تكون كافية لإتمام الصفقة.