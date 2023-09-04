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"الحكومة"! كريم بنزيما يعترف أخيرًا بلقبه العربي الأشهر

تامر أبو سيدو
Karim Benzema Al-Ittihad Saudi Pro League 2023-24Getty
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النجم الفرنسي يُغازل جمهوره العربي

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غازل كريم بنزيما جمهوره العربي الكبير بالاعتراف أخيرًا بلقبه الأشهر بين عشاقه العرب، الحكومة، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

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المهاجم الفرنسي اختار أن يكون جزءًا من المشروع السعودي هذا الصيف بفسخ عقده الذي جُدد تلقائيًا مع ريال مدريد والانضمام إلى الاتحاد، وقد خطف قلوب مناصريه سريعًا بأدائه الممتاز وأهدافه الجميلة وآخرها بلمسته الساحرة في مرمى الهلال.

الجمهور العربي اعتاد إطلاق لقب "الحكومة" على بنزيما، وقد نشر اللاعب عدة صور اليوم عبر "إكس" من تدريباته البدنية وعلق كاتبًا بالإنجليزية "الحكومة".

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صاحب الـ35 عامًا لعب مع الاتحاد في دوري روشن 5 مباريات حتى الآن سجل خلالها هدفين وصنع مثليهما.

بنزيما يتمتع بجماهيرية كبيرة في العالم العربي خاصة لتألقه مع ريال مدريد خلال المواسم الأخيرة عقب رحيل الأسطوري كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 98446كريم بنزيما
  • 10581خاليدو كوليبالي
  • 19127روبرتو فيرمينو
  • 8674نجولو كانتي
  • 23073مارسيلو بروزوفيتش
  • 46319صفقة أخرى
206220 الأصوات

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