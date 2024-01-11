"الحكم دمرنا".. مدرب أوساسونا يشكك في شرعية فوز برشلونة وتشافي يجد المبرر

دافع تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عن شرعية الفوز الذي حققه فريقه على أوساسونا، اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "في الهدف الأول بدا لي أن كريستنسين ارتكب خطأ، لكن بعد مشاهدة الإعادة لا. قد يكون طرد كاتينا كذلك. الحكم يفيد فريقًا أحيانًا، ويضر أحيانًا أخرى. أعتقد أن الأمر لم يكن حاسمًا".

وأضاف: "كان الأمر صعبًا، أوساسونا أحد أفضل الفرق الدفاعية. لقد أغلقوا المباراة بشكل جيد للغاية، ولم تكن مباراة سهلة وكنا نعلم أننا سنفوز بأهداف محدودة. يجب أن نهنئ أوساسونا، الذي لعب مباراة رائعة".

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في المقابل، قال جاجوبا أراساتي، مدرب أوساسونا: "الخطأ على أرنايز واضح جدًا، رغم أنه غير قابل للمراجعة".

وأضاف بنبرة غاضبة: "نشعر بالأذى من أداء الحكم، لأن المعايير كانت مختلفة للغاية طوال المباراة. الخطأ كان واضحًا جدًا، على الرغم من أنه غير قابل للمراجعة".

وتابع: "بصرف النظر عن الحكم، أنا فخور بعمل فريقي، أنت بحاجة إلى الكفاءة للفوز بهذه المباريات، وأشكر الجمهور على دعمهم الهائل (لقد سمعناهم ولاحظنا ذلك)".