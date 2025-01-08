عين على الحكم | أين البطاقة الحمراء؟ .. تقنية الفيديو تتجاهل محاولة "خنق" لاعب برشلونة في السوبر الإسباني!

لقطة تحكيمية مثيرة للجدل

تعرض الإسباني جافي، لاعب خط وسط برشلونة، لتدخل عنيف من أحد لاعبي أتلتيك بيلباو، خلال الشوط الأول من مواجهة الفريقين بكأس السوبر الإسباني.

ويلتقي برشلونة مع أتلتيك بيلباو، اليوم الأربعاء على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.

وشهدت الدقيقة 35 من الشوط الأول لقطة مثيرة للجدل، عندما تجاهل الحكم الإسباني ميجيل أرياس، لقطة اعتداء يوري بيرتشيتشي مدافع أتلتيك بيلباو على جافي بدون كرة، دون أي تدخل منه أو من حكام تقنية الفيديو "VAR".

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وأمام أنظار الحكم الإسباني تعمد يوري خنق جافي واستمر في ذلك لعدة ثوانٍ، دون أي تدخل من الحكم أو استدعاء من غرفة الفيديو، مما أثار غضب لاعبي برشلونة الذين طالبوا بإشهار البطاقة الحمراء في وجه مدافع بيلباو.

وكان جافي قد سجل هدف تقدم برشلونة على أتلتيك بيلباو في الدقيقة 17 من الشوط الأول، قبل أن يضاعف زميله لامين يامال النتيجة في الشوط الثاني بهدف رائع وتحديدًا في الدقيقة 53.

ويتأهل الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، لمواجهة الفائز من لقاء ريال مدريد وريال مايوركا، التي تقام غدًا بالجوهرة المشعة، وذلك في نهائي كأس السوبر الإسباني المقرر الأحد المقبل على نفس الملعب.