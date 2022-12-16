الحكم اعترف بعدم صحة قراره .. هل تُعاد مباراة الهلال والباطن؟

الهلال هزم الباطن في مباراة ركلات الجزاء

Shahid

فاز الهلال بصعوبة على الباطن في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي بعدما أهدر لاعبوه ركلتي جزاء تصدى لهم الحارس مارتن كامبانيا وسجل أندريه كاريلو ثالثة ليُساعد فريقه على الفوز 3-1.

لاعبو الباطن اعترضوا كثيرًا على ركلة الجزاء الثالثة التي احتسبت لصالح محمد كنو لكن الحكم لم يلتفت لهم أبدًا، وقد قال محمد ناجي لاعب الفريق عقب المباراة "حكم المباراة استدعى قائدي الفريقين وأخبرهما أن تقنية الفيديو تعطلت وأنه احتسبها ركلة جزاء بناءً على رأيه الشخصي، أندهش من ذلك صراحة خاصة أنه كان قرارًا حاسمًا في النتيجة، إذ كان لدينا أمل في التعادل".

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عبد الله القحطاني المستشار التحكيمي لبرنامج "ملعب SBC" أكد خلال حلقة مساء اليوم أن الحكم اعتذر للاعبي الباطن ومسؤوليه عن احتسابه ركلة الجزاء، وقد قال لهم نصًا "أنا آسف على احتساب ركلة الجزاء الخاطئة، لم أستطع مراجعة اللقطة لأن جهاز تقنية الفيدي كان معطلًا".

وأوضح القحطاني أن اعتراف الحكم رسميًا وخلال تقرير المباراة بهذا الخطأ يُحوله إلى خطأ فني يستوجب إعادة المباراة.

وأتم المحلل التحكيمي حديثه بالإشارة إلى أن نادي الباطن احتج رسميًا على المباراة وتصرف الحكم.

Shahid